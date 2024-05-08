Армия и оружие ВС РФ разгромили на Украине цех по производству БПЛА и склады боеприпасов 08 мая 2024 в 15:57 Размер текста - 17 + ВС РФ атаковали ракетами украинские объекты в 113 районах страны, уточнили в Минобороны Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные ракетами разгромили украинский цех по производству беспилотников, а также склады с вооружением. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток уничтожен цех по производству беспилотников», — уточнили в российском военном ведомстве. Помимо этого были разгромлены склады с вооружением Украины в 113 районах. В военном ведомстве РФ также рассказали, как отомстили Украине за недавние атаки по российским энергообъектам. ВС РФ нанесли зеркальные удары по соответствующим объектам противника. При атаке был задействован ракетный комплекс «Кинжал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские военные ракетами разгромили украинский цех по производству беспилотников, а также склады с вооружением. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток уничтожен цех по производству беспилотников», — уточнили в российском военном ведомстве. Помимо этого были разгромлены склады с вооружением Украины в 113 районах. В военном ведомстве РФ также рассказали, как отомстили Украине за недавние атаки по российским энергообъектам. ВС РФ нанесли зеркальные удары по соответствующим объектам противника. При атаке был задействован ракетный комплекс «Кинжал». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям