ВС РФ разгромили на Украине цех по производству БПЛА и склады боеприпасов

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ВС РФ атаковали ракетами украинские объекты в 113 районах страны, уточнили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные ракетами разгромили украинский цех по производству беспилотников, а также склады с вооружением. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток уничтожен цех по производству беспилотников», — уточнили в российском военном ведомстве. Помимо этого были разгромлены склады с вооружением Украины в 113 районах.

В военном ведомстве РФ также рассказали, как отомстили Украине за недавние атаки по российским энергообъектам. ВС РФ нанесли зеркальные удары по соответствующим объектам противника. При атаке был задействован ракетный комплекс «Кинжал».

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Российские военные ракетами разгромили украинский цех по производству беспилотников, а также склады с вооружением. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток уничтожен цех по производству беспилотников», — уточнили в российском военном ведомстве. Помимо этого были разгромлены склады с вооружением Украины в 113 районах. В военном ведомстве РФ также рассказали, как отомстили Украине за недавние атаки по российским энергообъектам. ВС РФ нанесли зеркальные удары по соответствующим объектам противника. При атаке был задействован ракетный комплекс «Кинжал».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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