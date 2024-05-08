Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней

В Раде поддержали предложение продлить военное положение на Украине
Верховная Рада Украины одобрило продление военного положения и мобилизации в стране на 90 дней. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).
«Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней», — заявил Гончаренко. Уточняется, что за продление мобилизации и военного положения высказались 339 человек. Против проголосовали 336 депутатов.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 мая предложил продлить мобилизацию и военное положение в стране. Он намерен сделать это с 14 мая.
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