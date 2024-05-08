В мире Украина Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней 08 мая 2024 в 15:31 Размер текста - 17 + В Раде поддержали предложение продлить военное положение на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Верховная Рада Украины одобрило продление военного положения и мобилизации в стране на 90 дней. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). «Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней», — заявил Гончаренко. Уточняется, что за продление мобилизации и военного положения высказались 339 человек. Против проголосовали 336 депутатов. Президент Украины Владимир Зеленский 6 мая предложил продлить мобилизацию и военное положение в стране. Он намерен сделать это с 14 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Верховная Рада Украины одобрило продление военного положения и мобилизации в стране на 90 дней. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). «Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней», — заявил Гончаренко. Уточняется, что за продление мобилизации и военного положения высказались 339 человек. Против проголосовали 336 депутатов. Президент Украины Владимир Зеленский 6 мая предложил продлить мобилизацию и военное положение в стране. Он намерен сделать это с 14 мая. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям