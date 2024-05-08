Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
В Раде поддержали предложение продлить военное положение на Украине Фото:

Верховная Рада Украины одобрило продление военного положения и мобилизации в стране на 90 дней. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

«Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней», — заявил Гончаренко. Уточняется, что за продление мобилизации и военного положения высказались 339 человек. Против проголосовали 336 депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 мая предложил продлить мобилизацию и военное положение в стране. Он намерен сделать это с 14 мая.

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Верховная Рада Украины одобрило продление военного положения и мобилизации в стране на 90 дней. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). «Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней», — заявил Гончаренко. Уточняется, что за продление мобилизации и военного положения высказались 339 человек. Против проголосовали 336 депутатов. Президент Украины Владимир Зеленский 6 мая предложил продлить мобилизацию и военное положение в стране. Он намерен сделать это с 14 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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