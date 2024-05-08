Сын экс-депутата тюменской облдумы закатит медикам вечеринку за 3 млн рублей

Тюменская больница потратит на празднование Дня медика три миллиона рублей

Празднование пройдет в шатрах на природе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Тюменская «Областная клиническая больница №1» устроит вечеринку на открытом воздухе в честь Дня медицинского работника, потратив на нее почти три миллиона рублей. Информация представлена на сайте госзакупок. Деньги получит сын бывшего депутата областной думы Николая Руссу.

«Проведение мероприятия ко Дню медицинского работника. Количество участников — до 500 человек. Цена контракта — 2 970 000 рублей», — говорится в документах закупки.

Заказчиком выступает «Областная клиническая больница №1». Мероприятие пройдет на открытой площадке в селе Онохино 15 июня. Там поставят шатры и организуют зоны с угощениями: wellcome-зону, фуршетные столы, чайные станции и барные стойки. Гостей будут обслуживать официанты, а также исполнитель должен будет предоставить медикам 26 гостиничных номеров в зоне проведения праздника.

Контракт на почти три миллиона рублей выиграло ООО «МОСТ-Сервис». Генеральным директором компании является Сергей Руссу — сын бывшего депутата областной думы и гендиректора компании «Мостострой-11» Николая Руссу.