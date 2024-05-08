В Тюменской области начали разбирать противопаводковые сооружения

08 мая 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

В Ишиме начался демонтаж противопаводковых насыпей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Ишиме (Тюменская область) приступили к демонтажу противопаводковых насыпей. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Федор Шишкин. «Вода в Ишиме продолжает убывать. За сутки уровень понизился на 16 см и сегодня составляет 962 см. По мере схода воды приступаем к уборке. Там, где подсохло, начинаем демонтировать насыпи. Сегодня работаем на вывозе мешков с песком с территории лицея. Также провел выездное рабочее совещание в переулке 5-м Южном, посмотрели с коллегами состояние грунта, насыпи», — заявил глава Ишима в своем telegram-канале. По словам Шишкина, в ближайшее время энергетики приступят к восстановлению электроснабжения на территории города. Ранее агентство писало о том, что в начале мая в Ишиме прошли две волны весеннего паводка. При этом, по прогнозам экспертов, пик наводнения в Тюменской области еще не пройден: в Ялуторовске он ожидается в период с 17 по 18 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ишиме (Тюменская область) приступили к демонтажу противопаводковых насыпей. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Федор Шишкин. «Вода в Ишиме продолжает убывать. За сутки уровень понизился на 16 см и сегодня составляет 962 см. По мере схода воды приступаем к уборке. Там, где подсохло, начинаем демонтировать насыпи. Сегодня работаем на вывозе мешков с песком с территории лицея. Также провел выездное рабочее совещание в переулке 5-м Южном, посмотрели с коллегами состояние грунта, насыпи», — заявил глава Ишима в своем telegram-канале. По словам Шишкина, в ближайшее время энергетики приступят к восстановлению электроснабжения на территории города. Ранее агентство писало о том, что в начале мая в Ишиме прошли две волны весеннего паводка. При этом, по прогнозам экспертов, пик наводнения в Тюменской области еще не пройден: в Ялуторовске он ожидается в период с 17 по 18 мая.