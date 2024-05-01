01 мая 2024

Две волны паводка прошли в Ишиме, но власти не спешат расслабляться

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок, Снт Смородинка. Ишим. Тюмень, половодье, ишим, паводок, наводнение, река, разлив
Власти прогнозируют спад воды, однако патрулирование дамб продолжается Фото:
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В Ишиме Тюменской области прошли две волны весеннего паводка. Власти прогнозируют спад воды, однако продолжается патрулирование дамб. Об этом рассказал глава города Федор Шишкин в своем telegram-канале.

«Две волны паводка прошли в Ишиме. Исторический максимум подъема воды составил 10 метров 64 сантиметра. Во вторую волну уровень достиг отметки 10 метров 57 сантиметров. Он сохранялся на протяжении всего дня 1 мая, а на утро 2 мая отмечено понижение на 8 см. Будем надеяться, что теперь вода окончательно пойдет на спад, но этот процесс будет небыстрым», — отметил Шишкин.

Он добавил, что самым опасным местом в Ишиме считается район старицы Ишимчик. Там вода просачивается, поэтому на этом участке работают техника и добровольцы.

Ранее URA.RU писало, что в Ишиме наблюдается стабильное снижение уровня воды. Ранее здесь был побит рекорд по паводку 2017 года.

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В Ишиме Тюменской области прошли две волны весеннего паводка. Власти прогнозируют спад воды, однако продолжается патрулирование дамб. Об этом рассказал глава города Федор Шишкин в своем telegram-канале. «Две волны паводка прошли в Ишиме. Исторический максимум подъема воды составил 10 метров 64 сантиметра. Во вторую волну уровень достиг отметки 10 метров 57 сантиметров. Он сохранялся на протяжении всего дня 1 мая, а на утро 2 мая отмечено понижение на 8 см. Будем надеяться, что теперь вода окончательно пойдет на спад, но этот процесс будет небыстрым», — отметил Шишкин. Он добавил, что самым опасным местом в Ишиме считается район старицы Ишимчик. Там вода просачивается, поэтому на этом участке работают техника и добровольцы. Ранее URA.RU писало, что в Ишиме наблюдается стабильное снижение уровня воды. Ранее здесь был побит рекорд по паводку 2017 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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