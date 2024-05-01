Две волны паводка прошли в Ишиме, но власти не спешат расслабляться

Власти прогнозируют спад воды, однако патрулирование дамб продолжается Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Ишиме Тюменской области прошли две волны весеннего паводка. Власти прогнозируют спад воды, однако продолжается патрулирование дамб. Об этом рассказал глава города Федор Шишкин в своем telegram-канале.

«Две волны паводка прошли в Ишиме. Исторический максимум подъема воды составил 10 метров 64 сантиметра. Во вторую волну уровень достиг отметки 10 метров 57 сантиметров. Он сохранялся на протяжении всего дня 1 мая, а на утро 2 мая отмечено понижение на 8 см. Будем надеяться, что теперь вода окончательно пойдет на спад, но этот процесс будет небыстрым», — отметил Шишкин.

Он добавил, что самым опасным местом в Ишиме считается район старицы Ишимчик. Там вода просачивается, поэтому на этом участке работают техника и добровольцы.

Ранее URA.RU писало, что в Ишиме наблюдается стабильное снижение уровня воды. Ранее здесь был побит рекорд по паводку 2017 года.