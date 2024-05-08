Тюменский «король недвижимости» захватывает рынки Бали

Тюменский бизнесмен и миллионер Ильдар Хусаинов, которого в Тюмени за глаза называют «некоронованным королем недвижимости», подписал договор с компанией в Индонезии. Партнер будет представлять интересы агентства «Этажи» на Бали, сообщил в своем telegram-канале Хусаинов.
«У нас в Индонезии было несколько потенциальных партнеров, мы в течение трех месяцев много анализировали и не могли выбрать, поэтому меня делегировали для личного общения. Выбрал компанию,которой мы уже передавали на Бали заявки от сети Этажей», — пояснил Хумаинов.
Однако, по его словам, экспансию компании за рубеж пока нельзя назвать успешной. Присутсвие в других странах ограничивается небольшими партнерскими фирмами. «Если брать офисы в Турции, Северном Кипре, Тайланде, то это пока больше бутиковая история», — пояснил Хусаинов в своем канале.
Как ранее сообщало URA.RU, в начале недели Хусаинов предсказал крах тюменского и российского рынка недвижимости. Он уверен, что к осени продажи новостроек упадут минимум на четверть.
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Тюменский бизнесмен и миллионер Ильдар Хусаинов, которого в Тюмени за глаза называют «некоронованным королем недвижимости», подписал договор с компанией в Индонезии. Партнер будет представлять интересы агентства «Этажи» на Бали, сообщил в своем telegram-канале Хусаинов. «У нас в Индонезии было несколько потенциальных партнеров, мы в течение трех месяцев много анализировали и не могли выбрать, поэтому меня делегировали для личного общения. Выбрал компанию,которой мы уже передавали на Бали заявки от сети Этажей», — пояснил Хумаинов. Однако, по его словам, экспансию компании за рубеж пока нельзя назвать успешной. Присутсвие в других странах ограничивается небольшими партнерскими фирмами. «Если брать офисы в Турции, Северном Кипре, Тайланде, то это пока больше бутиковая история», — пояснил Хусаинов в своем канале. Как ранее сообщало URA.RU, в начале недели Хусаинов предсказал крах тюменского и российского рынка недвижимости. Он уверен, что к осени продажи новостроек упадут минимум на четверть.