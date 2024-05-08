Тюменский «король недвижимости» захватывает рынки Бали

Агентство «Этажи» подписало контракт с партнером в Индонезии
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Риэлтерская компания "Этажи". Тюмень, хусаинов ильдар
Хусаинов экспансией «Этажей» на зВосток не доволен Фото:

Тюменский бизнесмен и миллионер Ильдар Хусаинов, которого в Тюмени за глаза называют «некоронованным королем недвижимости», подписал договор с компанией в Индонезии. Партнер будет представлять интересы агентства «Этажи» на Бали, сообщил в своем telegram-канале Хусаинов.

«У нас в Индонезии было несколько потенциальных партнеров, мы в течение трех месяцев много анализировали и не могли выбрать, поэтому меня делегировали для личного общения. Выбрал компанию,которой мы уже передавали на Бали заявки от сети Этажей», — пояснил Хумаинов.

Однако, по его словам, экспансию компании за рубеж пока нельзя назвать успешной. Присутсвие в других странах ограничивается небольшими партнерскими фирмами. «Если брать офисы в Турции, Северном Кипре, Тайланде, то это пока больше бутиковая история», — пояснил Хусаинов в своем канале.

Как ранее сообщало URA.RU, в начале недели Хусаинов предсказал крах тюменского и российского рынка недвижимости. Он уверен, что к осени продажи новостроек упадут минимум на четверть.

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Тюменский бизнесмен и миллионер Ильдар Хусаинов, которого в Тюмени за глаза называют «некоронованным королем недвижимости», подписал договор с компанией в Индонезии. Партнер будет представлять интересы агентства «Этажи» на Бали, сообщил в своем telegram-канале Хусаинов. «У нас в Индонезии было несколько потенциальных партнеров, мы в течение трех месяцев много анализировали и не могли выбрать, поэтому меня делегировали для личного общения. Выбрал компанию,которой мы уже передавали на Бали заявки от сети Этажей», — пояснил Хумаинов. Однако, по его словам, экспансию компании за рубеж пока нельзя назвать успешной. Присутсвие в других странах ограничивается небольшими партнерскими фирмами. «Если брать офисы в Турции, Северном Кипре, Тайланде, то это пока больше бутиковая история», — пояснил Хусаинов в своем канале. Как ранее сообщало URA.RU, в начале недели Хусаинов предсказал крах тюменского и российского рынка недвижимости. Он уверен, что к осени продажи новостроек упадут минимум на четверть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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