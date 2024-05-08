Reuters: МИД Великобритании снимет дипломатический статус с недвижимости РФ

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Виды Москвы. Москва , британия, посольство великобритании, британский флаг
МИД Британии снимет дипстатус с российских объектов недвижимости Фото:

Министерство иностранных дел Великобритании снимает дипломатический статус с ряда объектов недвижимости, принадлежащих РФ. Об это сообщает Reuters.

«МВД Великобритании снимает дипломатический статус с ряда объектов недвижимости РФ», — передает Reuters. Ранее также сообщалось о том, что Россия может снизить уровень дипломатических отношений с США. Связано это с заморозкой российских активов.

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Министерство иностранных дел Великобритании снимает дипломатический статус с ряда объектов недвижимости, принадлежащих РФ. Об это сообщает Reuters. «МВД Великобритании снимает дипломатический статус с ряда объектов недвижимости РФ», — передает Reuters. Ранее также сообщалось о том, что Россия может снизить уровень дипломатических отношений с США. Связано это с заморозкой российских активов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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