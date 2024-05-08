Reuters: МИД Великобритании снимет дипломатический статус с недвижимости РФ

МИД Британии снимет дипстатус с российских объектов недвижимости
Министерство иностранных дел Великобритании снимает дипломатический статус с ряда объектов недвижимости, принадлежащих РФ. Об это сообщает Reuters.
«МВД Великобритании снимает дипломатический статус с ряда объектов недвижимости РФ», — передает Reuters. Ранее также сообщалось о том, что Россия может снизить уровень дипломатических отношений с США. Связано это с заморозкой российских активов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.