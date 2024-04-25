Рябков предрек понижение статуса дипотношений России с США

Сергей Рябков заявил о возможности пересмотра уровня дипломатических связей с США
Россия может снизить уровень дипломатических отношений с США в ответ на конфискацию активов. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Россия рассматривает вариант понижения статуса дипотношений с США в случае практических мер по конфискации ее активов», — заявил Рябков. Его слова передает РИА Новости.
Ранее Конгресс США принял законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Документ поддержали 360 конгрессменов, при этом 58 высказались против.
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