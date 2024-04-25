Рябков предрек понижение статуса дипотношений России с США

25 апреля 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Сергей Рябков заявил о возможности пересмотра уровня дипломатических связей с США Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Россия может снизить уровень дипломатических отношений с США в ответ на конфискацию активов. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Россия рассматривает вариант понижения статуса дипотношений с США в случае практических мер по конфискации ее активов», — заявил Рябков. Его слова передает РИА Новости. Ранее Конгресс США принял законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Документ поддержали 360 конгрессменов, при этом 58 высказались против. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия может снизить уровень дипломатических отношений с США в ответ на конфискацию активов. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Россия рассматривает вариант понижения статуса дипотношений с США в случае практических мер по конфискации ее активов», — заявил Рябков. Его слова передает РИА Новости. Ранее Конгресс США принял законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Документ поддержали 360 конгрессменов, при этом 58 высказались против.