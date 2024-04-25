Рябков предрек понижение статуса дипотношений России с США

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Сергей Рябков заявил о возможности пересмотра уровня дипломатических связей с США Фото:

Россия может снизить уровень дипломатических отношений с США в ответ на конфискацию активов. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Россия рассматривает вариант понижения статуса дипотношений с США в случае практических мер по конфискации ее активов», — заявил Рябков. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Конгресс США принял законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Документ поддержали 360 конгрессменов, при этом 58 высказались против.

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Россия может снизить уровень дипломатических отношений с США в ответ на конфискацию активов. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Россия рассматривает вариант понижения статуса дипотношений с США в случае практических мер по конфискации ее активов», — заявил Рябков. Его слова передает РИА Новости. Ранее Конгресс США принял законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Документ поддержали 360 конгрессменов, при этом 58 высказались против.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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