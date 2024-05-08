В пермском Кунгуре из-за ветра без электричества остались десятки домов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Село Юлдус. Курган, лэп, электричество, суэнко, последствия пожара, юлдус
Аварийные бригады уже начали восстанавливать электроснабжение (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Коммунальные аварии в России

В Кунгуре Пермского края сильный ветер оборвал линии электропередачи. Без электричества остались жители более 50 частных домов, сообщили в мэрии города.

«В связи с ухудшением погодной обстановки и резкими порывами ветра на перекрестке ул. Прорывная и Плехановская произошел порыв ЛЭП. Всего под отключение попал 51 частный дом», — сообщается на странице администрации Кунгурского округа в соцсети «ВКонтакте».

Аварийные бригады уже приступили к устранению аварии, отмечают в мэрии. Как ранее рассказывало URA.RU, ветер во второй половине дня 8 мая повалил в Пермском крае деревья и автобусную остановку, сорвал лист железа с крыши дома. В филиале «Россети Урал» «Пермэнерго» ввели режим повышенной готовности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кунгуре Пермского края сильный ветер оборвал линии электропередачи. Без электричества остались жители более 50 частных домов, сообщили в мэрии города. «В связи с ухудшением погодной обстановки и резкими порывами ветра на перекрестке ул. Прорывная и Плехановская произошел порыв ЛЭП. Всего под отключение попал 51 частный дом», — сообщается на странице администрации Кунгурского округа в соцсети «ВКонтакте». Аварийные бригады уже приступили к устранению аварии, отмечают в мэрии. Как ранее рассказывало URA.RU, ветер во второй половине дня 8 мая повалил в Пермском крае деревья и автобусную остановку, сорвал лист железа с крыши дома. В филиале «Россети Урал» «Пермэнерго» ввели режим повышенной готовности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...