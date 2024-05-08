В пермском Кунгуре из-за ветра без электричества остались десятки домов

08 мая 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Аварийные бригады уже начали восстанавливать электроснабжение (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коммунальные аварии в России В Кунгуре Пермского края сильный ветер оборвал линии электропередачи. Без электричества остались жители более 50 частных домов, сообщили в мэрии города. «В связи с ухудшением погодной обстановки и резкими порывами ветра на перекрестке ул. Прорывная и Плехановская произошел порыв ЛЭП. Всего под отключение попал 51 частный дом», — сообщается на странице администрации Кунгурского округа в соцсети «ВКонтакте». Аварийные бригады уже приступили к устранению аварии, отмечают в мэрии. Как ранее рассказывало URA.RU, ветер во второй половине дня 8 мая повалил в Пермском крае деревья и автобусную остановку, сорвал лист железа с крыши дома. В филиале «Россети Урал» «Пермэнерго» ввели режим повышенной готовности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кунгуре Пермского края сильный ветер оборвал линии электропередачи. Без электричества остались жители более 50 частных домов, сообщили в мэрии города. «В связи с ухудшением погодной обстановки и резкими порывами ветра на перекрестке ул. Прорывная и Плехановская произошел порыв ЛЭП. Всего под отключение попал 51 частный дом», — сообщается на странице администрации Кунгурского округа в соцсети «ВКонтакте». Аварийные бригады уже приступили к устранению аварии, отмечают в мэрии. Как ранее рассказывало URA.RU, ветер во второй половине дня 8 мая повалил в Пермском крае деревья и автобусную остановку, сорвал лист железа с крыши дома. В филиале «Россети Урал» «Пермэнерго» ввели режим повышенной готовности.