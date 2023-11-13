Курганца засудили за цитаты из фильма «Брат»

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Суд обязал курганца выплатить более 60 тысяч рублей ущерба Фото:

Предпринимателя из Кургана обязали выплатить ПАО «Кинокомпания «СТВ» из Санкт-Петербурга более 60 тысяч рублей за продажу на маркетплейсах наклеек на телефон с цитатами из фильма «Брат». Данная информация размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Суд решил: иск удовлетворить. Взыскать с индивидуального предпринимателя Свиридова Романа Валентиновича в пользу ООО «Кинокомпания «СТВ» 62 208 рублей компенсации, 2 326 рублей судебных расходов. В доход федерального бюджета — государственную пошлину в размере 488 рублей», — указано в решении суда.

Представители компании на одном из сайтов по продаже товаров обнаружили объявления о продаже наклеек на телефон с цитатами из фильма «Брат». При этом представители «СТВ» не разрешали ответчику использовать цитаты из фильма.

Сотрудники организации попросили Свиридова убрать эти товары из продажи, а также связаться с ними, чтобы урегулировать вопрос и выплатить им компенсацию за нарушение прав и имущественных интересов в размере 67,4 тысячи рублей. По данным компании, ответчик продал 162 единицы товара. Свиридов, по словам истца, не стал реагировать на претензию, после чего на него подали в суд.

Ранее представители «СТВ» подали в суд на пермскую предпринимательницу Алену Журавлеву. Ее также судили за нарушение авторских прав, связанных с дилогией «Брат».

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Предпринимателя из Кургана обязали выплатить ПАО «Кинокомпания «СТВ» из Санкт-Петербурга более 60 тысяч рублей за продажу на маркетплейсах наклеек на телефон с цитатами из фильма «Брат». Данная информация размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Суд решил: иск удовлетворить. Взыскать с индивидуального предпринимателя Свиридова Романа Валентиновича в пользу ООО «Кинокомпания «СТВ» 62 208 рублей компенсации, 2 326 рублей судебных расходов. В доход федерального бюджета — государственную пошлину в размере 488 рублей», — указано в решении суда. Представители компании на одном из сайтов по продаже товаров обнаружили объявления о продаже наклеек на телефон с цитатами из фильма «Брат». При этом представители «СТВ» не разрешали ответчику использовать цитаты из фильма. Сотрудники организации попросили Свиридова убрать эти товары из продажи, а также связаться с ними, чтобы урегулировать вопрос и выплатить им компенсацию за нарушение прав и имущественных интересов в размере 67,4 тысячи рублей. По данным компании, ответчик продал 162 единицы товара. Свиридов, по словам истца, не стал реагировать на претензию, после чего на него подали в суд. Ранее представители «СТВ» подали в суд на пермскую предпринимательницу Алену Журавлеву. Ее также судили за нарушение авторских прав, связанных с дилогией «Брат».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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