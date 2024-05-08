Ветерану Великой Отечественной войны Ефиму Одинцеву 98 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Курья Вагайского района (Тюменская область) поздравили с Днем Победы 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ефима Одинцева. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что 9 мая 1945 года он встретил в Берлине.

«Сегодня, 8 мая, Ефима Григорьевича поздравил с наступающим праздником глава Вагайского района Сергей Сидоренко. Он поблагодарил ветерана за подвиг и пожелал ему крепкого здоровья. Также в Курьинской школе открыли Парту героя, посвященную фронтовику. Ефим Григорьевич принял участие в возложении цветов к памятнику погибшим воинам в Великой Отечественной войне», — указано в публикации Инфоцентра.

Там добавили, что Ефим Одинцев ушел на фронт в 1943 году. Во время боев в Берлине он отвечал за связь. Среди наград ветерана — орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и т. д.

Ранее агентство писало о том, что в День Победы на территории Тюмени не будет парада. Также местные власти решили отказаться от запуска фейерверков. При этом, 9 мая в городе пройдут концерты, проезд боевой техники и другие мероприятия, посвященные празднику.

В 1945 году Ефим Одинцев дошел с боями до Берлина telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области