В Сургуте откладывается ремонт легендарного кинотеатра «Аврора»

08 мая 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

На реконструкцию планировали потратить 200 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Инвестор, компания «Гулливер», отказалась от идеи ремонтировать легендарный кинотеатр «Аврора» в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил представитель инвестора и руководитель торгово-промышленной палаты города Владимир Болотов. «При получении банковской гарантии мы получили заключение юристов, которые говорят, что при наличии в этом помещении общепита договор может быть оспорен и признан недействительным, потому что предметом муниципально-частного партнерства общепит в принципе быть не может. Неважно, что он занимает там 20 процентов от площади объекта. Просто он не может быть в контракте. А если его убрать, то тогда срок окупаемости проекта становится 27 лет», — сообщил Болотов. При этом Болотов отметил, что предложил властям города иное решение — реанимировать кинотеатр как спортивный объект. Это, по его оценкам куда дешевле, чем строить новый. Но пока окончательный ответ от властей города не получен. Для уточнения дальнейшей судьбы объекта журналист агентства обратился в администрацию города. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Гулливер» планирует отремонтировать один из старейших кинотеатров города. На реконструкцию планировали потратить 200 млн рублей. 80 процентов здания планировалось отдать под спортивные площадки и 20 процентов — под общепит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инвестор, компания «Гулливер», отказалась от идеи ремонтировать легендарный кинотеатр «Аврора» в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил представитель инвестора и руководитель торгово-промышленной палаты города Владимир Болотов. «При получении банковской гарантии мы получили заключение юристов, которые говорят, что при наличии в этом помещении общепита договор может быть оспорен и признан недействительным, потому что предметом муниципально-частного партнерства общепит в принципе быть не может. Неважно, что он занимает там 20 процентов от площади объекта. Просто он не может быть в контракте. А если его убрать, то тогда срок окупаемости проекта становится 27 лет», — сообщил Болотов. При этом Болотов отметил, что предложил властям города иное решение — реанимировать кинотеатр как спортивный объект. Это, по его оценкам куда дешевле, чем строить новый. Но пока окончательный ответ от властей города не получен. Для уточнения дальнейшей судьбы объекта журналист агентства обратился в администрацию города. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Гулливер» планирует отремонтировать один из старейших кинотеатров города. На реконструкцию планировали потратить 200 млн рублей. 80 процентов здания планировалось отдать под спортивные площадки и 20 процентов — под общепит.