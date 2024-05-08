Путин анонсировал расширение торговых связей ЕАЭС на еще три государства

08 мая 2024 в 20:58 Размер текста - 17 +

Путин заявил о расширении партнеров ЕАЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках Евразийского экономического союза прорабатываются соглашения о торговле с тремя странами, обладающими большим экономическим потенциалом. Об этом российский лидер сообщил в ходе заседания совета организации «Евразийский экономический союз и вся наша интеграционная деятельность привлекают внимание все большего числа международных игроков. Развитие связей с нашими с нашим объединением проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры <…> На стадии подготовки соглашения с такими обладающими большим экономическим потенциалом странами, как Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Российский лидер рассказал, что интерес к ЕАЭС проявляют СНГ, ШОС и ассоциация государств Юго-Восточной Азии. В том числе расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕврАзЭС, реализуется торговое соглашение с Китаем. Путин добавил, что также приносит «реальную отдачу» работа по сопряжению интеграционных процессов по линии ЕАЭС и «Одного пояса — Одного пути». Кроме того, есть договоренности о либерализации торговли с Сербией, Ираном и Вьетнамом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках Евразийского экономического союза прорабатываются соглашения о торговле с тремя странами, обладающими большим экономическим потенциалом. Об этом российский лидер сообщил в ходе заседания совета организации «Евразийский экономический союз и вся наша интеграционная деятельность привлекают внимание все большего числа международных игроков. Развитие связей с нашими с нашим объединением проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры <…> На стадии подготовки соглашения с такими обладающими большим экономическим потенциалом странами, как Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Российский лидер рассказал, что интерес к ЕАЭС проявляют СНГ, ШОС и ассоциация государств Юго-Восточной Азии. В том числе расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕврАзЭС, реализуется торговое соглашение с Китаем. Путин добавил, что также приносит «реальную отдачу» работа по сопряжению интеграционных процессов по линии ЕАЭС и «Одного пояса — Одного пути». Кроме того, есть договоренности о либерализации торговли с Сербией, Ираном и Вьетнамом.