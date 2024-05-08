Путин анонсировал расширение торговых связей ЕАЭС на еще три государства

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Путин заявил о расширении партнеров ЕАЭС Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках Евразийского экономического союза прорабатываются соглашения о торговле с тремя странами, обладающими большим экономическим потенциалом. Об этом российский лидер сообщил в ходе заседания совета организации

«Евразийский экономический союз и вся наша интеграционная деятельность привлекают внимание все большего числа международных игроков. Развитие связей с нашими с нашим объединением проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры <…> На стадии подготовки соглашения с такими обладающими большим экономическим потенциалом странами, как Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Российский лидер рассказал, что интерес к ЕАЭС проявляют СНГ, ШОС и ассоциация государств Юго-Восточной Азии. В том числе расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕврАзЭС, реализуется торговое соглашение с Китаем. Путин добавил, что также приносит «реальную отдачу» работа по сопряжению интеграционных процессов по линии ЕАЭС и «Одного пояса — Одного пути». Кроме того, есть договоренности о либерализации торговли с Сербией, Ираном и Вьетнамом.

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Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках Евразийского экономического союза прорабатываются соглашения о торговле с тремя странами, обладающими большим экономическим потенциалом. Об этом российский лидер сообщил в ходе заседания совета организации «Евразийский экономический союз и вся наша интеграционная деятельность привлекают внимание все большего числа международных игроков. Развитие связей с нашими с нашим объединением проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры <…> На стадии подготовки соглашения с такими обладающими большим экономическим потенциалом странами, как Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты», — подчеркнул Путин. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Российский лидер рассказал, что интерес к ЕАЭС проявляют СНГ, ШОС и ассоциация государств Юго-Восточной Азии. В том числе расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕврАзЭС, реализуется торговое соглашение с Китаем. Путин добавил, что также приносит «реальную отдачу» работа по сопряжению интеграционных процессов по линии ЕАЭС и «Одного пояса — Одного пути». Кроме того, есть договоренности о либерализации торговли с Сербией, Ираном и Вьетнамом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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