Кадыров продемонстрировал силу на Toyota Land Cruiser

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на видео продемонстрировал свою силу, потянув на себя автомобиль Toyota Land Cruiser. Тем самым президент республики развеял слухи о проблемах со здоровьем.
На кадрах видно, как Кадыров тянет на себя внедорожник весом более 2,5 тонны. Видео с чеченским лидером опубликовал его помощник, глава парламента республики Магомед Даудов.
Ранее в СМИ писали, что глава Чечни сильно болен. Ходили слухи, что у него якобы проблемы с почками, а также, что его отравили, пишет «Царьград». При этом недавно журналистка Маргарита Симоньян опубликовала совместное фото с Кадыровым, заявив, что у него «отменное здоровье», передает
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