Кадыров продемонстрировал силу на Toyota Land Cruiser

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Рамзан Кадыров развеял слухи о своих проблемах со здоровьем Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на видео продемонстрировал свою силу, потянув на себя автомобиль Toyota Land Cruiser. Тем самым президент республики развеял слухи о проблемах со здоровьем.

На кадрах видно, как Кадыров тянет на себя внедорожник весом более 2,5 тонны. Видео с чеченским лидером опубликовал его помощник, глава парламента республики Магомед Даудов.

Ранее в СМИ писали, что глава Чечни сильно болен. Ходили слухи, что у него якобы проблемы с почками, а также, что его отравили, пишет «Царьград». При этом недавно журналистка Маргарита Симоньян опубликовала совместное фото с Кадыровым, заявив, что у него «отменное здоровье», передает MK.RU.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на видео продемонстрировал свою силу, потянув на себя автомобиль Toyota Land Cruiser. Тем самым президент республики развеял слухи о проблемах со здоровьем. На кадрах видно, как Кадыров тянет на себя внедорожник весом более 2,5 тонны. Видео с чеченским лидером опубликовал его помощник, глава парламента республики Магомед Даудов. Ранее в СМИ писали, что глава Чечни сильно болен. Ходили слухи, что у него якобы проблемы с почками, а также, что его отравили, пишет «Царьград». При этом недавно журналистка Маргарита Симоньян опубликовала совместное фото с Кадыровым, заявив, что у него «отменное здоровье», передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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