Кадыров продемонстрировал силу на Toyota Land Cruiser

08 мая 2024 в 22:47 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров развеял слухи о своих проблемах со здоровьем Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на видео продемонстрировал свою силу, потянув на себя автомобиль Toyota Land Cruiser. Тем самым президент республики развеял слухи о проблемах со здоровьем. На кадрах видно, как Кадыров тянет на себя внедорожник весом более 2,5 тонны. Видео с чеченским лидером опубликовал его помощник, глава парламента республики Магомед Даудов. Ранее в СМИ писали, что глава Чечни сильно болен. Ходили слухи, что у него якобы проблемы с почками, а также, что его отравили, пишет «Царьград». При этом недавно журналистка Маргарита Симоньян опубликовала совместное фото с Кадыровым, заявив, что у него «отменное здоровье», передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на видео продемонстрировал свою силу, потянув на себя автомобиль Toyota Land Cruiser. Тем самым президент республики развеял слухи о проблемах со здоровьем. На кадрах видно, как Кадыров тянет на себя внедорожник весом более 2,5 тонны. Видео с чеченским лидером опубликовал его помощник, глава парламента республики Магомед Даудов. Ранее в СМИ писали, что глава Чечни сильно болен. Ходили слухи, что у него якобы проблемы с почками, а также, что его отравили, пишет «Царьград». При этом недавно журналистка Маргарита Симоньян опубликовала совместное фото с Кадыровым, заявив, что у него «отменное здоровье», передает MK.RU.