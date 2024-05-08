Угроза штормового ветра сохранится в Прикамье 9 мая

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Пермякам советуют не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо укрепленных конструкций
Пермякам советуют не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо укрепленных конструкций Фото:

В ночь на 9 мая на территории Прикамья прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в течение всего дня, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Ночью и днем 9 мая в Пермском крае прогнозируется неблагоприятное метеорологическое явление. Порывы ветра 15-20 м/с», — написано в telegram-канале ведомства.

Согласно прогнозу Пермского ЦГМС, ночью температура может опуститься до −3 градусов, в Перми будет около 0. Днем в регионе потеплеет 7 градусов, в Перми будет примерно 5. Ночью ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем — слабые снег и дождь.

В Соликамском округе шесть населенных пунктов остались без электричества 8 мая из-за шквалистого ветра. В Кунгуре — жители более 50 частных домов. В Краснокамске ветром снесло остановку, при этом пострадал ребенок. В СКР занялись проверкой инцидента.

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В ночь на 9 мая на территории Прикамья прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в течение всего дня, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «Ночью и днем 9 мая в Пермском крае прогнозируется неблагоприятное метеорологическое явление. Порывы ветра 15-20 м/с», — написано в telegram-канале ведомства. Согласно прогнозу Пермского ЦГМС, ночью температура может опуститься до −3 градусов, в Перми будет около 0. Днем в регионе потеплеет 7 градусов, в Перми будет примерно 5. Ночью ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем — слабые снег и дождь. В Соликамском округе шесть населенных пунктов остались без электричества 8 мая из-за шквалистого ветра. В Кунгуре — жители более 50 частных домов. В Краснокамске ветром снесло остановку, при этом пострадал ребенок. В СКР занялись проверкой инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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