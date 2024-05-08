В Пермском крае шесть деревень остались без электричества

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Встреча с Россетями. Тюмень
Аварийная бригада занимается восстановлением электроснабжения Фото:

В Соликамском округе Пермского края без электричества остались шесть населенных пунктов. Об этом в своем telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Матвеев.

«По информации диспетчера Соликамского РЭС ПО БЭС филиала ОАО „МРСК — Урала“ в 17:35 до окончания работ произошло аварийное отключение. Без электроснабжения поселок Затон, село Верхнее Мошево, поселок Нижнее Мошево, деревня Левина, деревня Ескина и деревня Чертеж», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место выехала аварийная бригада специалистов. Им предстоит выявить причину отключения и восстановить электроснабжение населенных пунктов.

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В Соликамском округе Пермского края без электричества остались шесть населенных пунктов. Об этом в своем telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Матвеев. «По информации диспетчера Соликамского РЭС ПО БЭС филиала ОАО „МРСК — Урала“ в 17:35 до окончания работ произошло аварийное отключение. Без электроснабжения поселок Затон, село Верхнее Мошево, поселок Нижнее Мошево, деревня Левина, деревня Ескина и деревня Чертеж», — говорится в сообщении. Уточняется, что на место выехала аварийная бригада специалистов. Им предстоит выявить причину отключения и восстановить электроснабжение населенных пунктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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