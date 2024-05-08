Следователи начали проверку инцидента с обрушившейся остановкой на юного пермяка

08 мая 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

К разбирательству подключились специалисты СКР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следователи выясняют обстоятельства падения конструкций остановочного комплекса на ребенка в Краснокамске (Пермский край). Об это сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. «Следственными органами <…> по размещенным в интернете сведениям организована доследственная проверка по факту обрушения металлических конструкций автобусной остановки на малолетнего. По результатам будет принято процессуальное решение», — написано в telegram-канале ведомства. О том, что в городе сильным ветром повалило остановку общественного транспорта, URA.RU уже писало. Очевидцы сообщали об одном травмированном. По данным СКР, пострадавшим оказался восьмилетний мальчик. Его доставили в больницу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи выясняют обстоятельства падения конструкций остановочного комплекса на ребенка в Краснокамске (Пермский край). Об это сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. «Следственными органами <…> по размещенным в интернете сведениям организована доследственная проверка по факту обрушения металлических конструкций автобусной остановки на малолетнего. По результатам будет принято процессуальное решение», — написано в telegram-канале ведомства. О том, что в городе сильным ветром повалило остановку общественного транспорта, URA.RU уже писало. Очевидцы сообщали об одном травмированном. По данным СКР, пострадавшим оказался восьмилетний мальчик. Его доставили в больницу.