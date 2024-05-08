Следователи начали проверку инцидента с обрушившейся остановкой на юного пермяка

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Последствия пожара в кино-концертном театре "Космос". Екатеринбург, ск рф, следственный комитет рф
К разбирательству подключились специалисты СКР Фото:

Следователи выясняют обстоятельства падения конструкций остановочного комплекса на ребенка в Краснокамске (Пермский край). Об это сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«Следственными органами <…> по размещенным в интернете сведениям организована доследственная проверка по факту обрушения металлических конструкций автобусной остановки на малолетнего. По результатам будет принято процессуальное решение», — написано в telegram-канале ведомства.

О том, что в городе сильным ветром повалило остановку общественного транспорта, URA.RU уже писало. Очевидцы сообщали об одном травмированном. По данным СКР, пострадавшим оказался восьмилетний мальчик. Его доставили в больницу.

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Следователи выясняют обстоятельства падения конструкций остановочного комплекса на ребенка в Краснокамске (Пермский край). Об это сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. «Следственными органами <…> по размещенным в интернете сведениям организована доследственная проверка по факту обрушения металлических конструкций автобусной остановки на малолетнего. По результатам будет принято процессуальное решение», — написано в telegram-канале ведомства. О том, что в городе сильным ветром повалило остановку общественного транспорта, URA.RU уже писало. Очевидцы сообщали об одном травмированном. По данным СКР, пострадавшим оказался восьмилетний мальчик. Его доставили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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