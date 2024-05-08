Следователи начали проверку инцидента с обрушившейся остановкой на юного пермяка

Следователи выясняют обстоятельства падения конструкций остановочного комплекса на ребенка в Краснокамске (Пермский край). Об это сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
«Следственными органами <…> по размещенным в интернете сведениям организована доследственная проверка по факту обрушения металлических конструкций автобусной остановки на малолетнего. По результатам будет принято процессуальное решение», — написано в telegram-канале ведомства.
О том, что в городе сильным ветром повалило остановку общественного транспорта, URA.RU уже писало. Очевидцы сообщали об одном травмированном. По данным СКР, пострадавшим оказался восьмилетний мальчик. Его доставили в больницу.
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Следователи выясняют обстоятельства падения конструкций остановочного комплекса на ребенка в Краснокамске (Пермский край). Об это сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. «Следственными органами <…> по размещенным в интернете сведениям организована доследственная проверка по факту обрушения металлических конструкций автобусной остановки на малолетнего. По результатам будет принято процессуальное решение», — написано в telegram-канале ведомства. О том, что в городе сильным ветром повалило остановку общественного транспорта, URA.RU уже писало. Очевидцы сообщали об одном травмированном. По данным СКР, пострадавшим оказался восьмилетний мальчик. Его доставили в больницу.