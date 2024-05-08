08 мая 2024

В Тамбовской области ввели режим ЧС из-за заморозков

© Служба новостей «URA.RU»
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Промзона в снегу апрельским утром. Пермь, снег, пригород, город, промышленная зона, весна, осень, апрель
8 мая на территории Тамбовской области наблюдалось аномальное понижение температуры от — 1 до — 5 градусов по Цельсию Фото:

В Тамбовской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров. По его словам, это поможет предприятиям получить страховое возмещение в случае потери урожая.

«Сегодня принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за непростой ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве Тамбовской области», — написал Егоров в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что в ночь на 3,4, 8 мая на территории области наблюдалось аномальное понижение температуры от — 1 до — 5 градусов по Цельсию. Он уточнил, что введение режима ЧС на территории региона позволит сельхозпредприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая.

Ранее режим ЧС ввели в Липецкой области в сельском хозяйстве. Указ об этом подписал губернатор региона Игорь Артамонов.

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В Тамбовской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров. По его словам, это поможет предприятиям получить страховое возмещение в случае потери урожая. «Сегодня принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за непростой ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве Тамбовской области», — написал Егоров в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что в ночь на 3,4, 8 мая на территории области наблюдалось аномальное понижение температуры от — 1 до — 5 градусов по Цельсию. Он уточнил, что введение режима ЧС на территории региона позволит сельхозпредприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая. Ранее режим ЧС ввели в Липецкой области в сельском хозяйстве. Указ об этом подписал губернатор региона Игорь Артамонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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