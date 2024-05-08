В Тамбовской области ввели режим ЧС из-за заморозков

08 мая 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

8 мая на территории Тамбовской области наблюдалось аномальное понижение температуры от — 1 до — 5 градусов по Цельсию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тамбовской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров. По его словам, это поможет предприятиям получить страховое возмещение в случае потери урожая. «Сегодня принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за непростой ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве Тамбовской области», — написал Егоров в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что в ночь на 3,4, 8 мая на территории области наблюдалось аномальное понижение температуры от — 1 до — 5 градусов по Цельсию. Он уточнил, что введение режима ЧС на территории региона позволит сельхозпредприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая. Ранее режим ЧС ввели в Липецкой области в сельском хозяйстве. У каз об этом подписал губернатор региона Игорь Артамонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тамбовской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров. По его словам, это поможет предприятиям получить страховое возмещение в случае потери урожая. «Сегодня принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за непростой ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве Тамбовской области», — написал Егоров в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что в ночь на 3,4, 8 мая на территории области наблюдалось аномальное понижение температуры от — 1 до — 5 градусов по Цельсию. Он уточнил, что введение режима ЧС на территории региона позволит сельхозпредприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая. Ранее режим ЧС ввели в Липецкой области в сельском хозяйстве. Указ об этом подписал губернатор региона Игорь Артамонов.