В Тамбовской области ввели режим ЧС из-за заморозков

В Тамбовской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров. По его словам, это поможет предприятиям получить страховое возмещение в случае потери урожая.
«Сегодня принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за непростой ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве Тамбовской области», — написал Егоров в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что в ночь на 3,4, 8 мая на территории области наблюдалось аномальное понижение температуры от — 1 до — 5 градусов по Цельсию. Он уточнил, что введение режима ЧС на территории региона позволит сельхозпредприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая.
Ранее режим ЧС ввели в Липецкой области в сельском хозяйстве. Указ об этом подписал губернатор региона Игорь Артамонов.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Тамбовской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров. По его словам, это поможет предприятиям получить страховое возмещение в случае потери урожая. «Сегодня принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за непростой ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве Тамбовской области», — написал Егоров в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что в ночь на 3,4, 8 мая на территории области наблюдалось аномальное понижение температуры от — 1 до — 5 градусов по Цельсию. Он уточнил, что введение режима ЧС на территории региона позволит сельхозпредприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая. Ранее режим ЧС ввели в Липецкой области в сельском хозяйстве. Указ об этом подписал губернатор региона Игорь Артамонов.