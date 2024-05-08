Путин начал переговоры с Пашиняном. Видео

09 мая 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

Встреча Путина и Пашиняна происходит в стенах Кремля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном для проведения переговоров. Встреча лидеров двух стран происходит в стенах Кремля. Владимир Путин и Никол Пашинян начали свое общение после участия премьера Армении в праздновании юбилейного саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоявшегося в Москве. Переговоры российского и армянского лидеров проходят в Андреевском зале Кремля. Их встречу отметили теплым рукопожатием, символизирующим добрососедские отношения между двумя странами. Ранее Армения отказалась платить взносы в ОДКБ в 2024 году, сообщили в МИД страны. Лидеры евразийской «пятерки» на сегодняшнем саммите в Кремле не обсуждали ситуацию с членством Армении в ОДКБ, заявил и. о. вице-премьера РФ Алексей Оверчук. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном для проведения переговоров. Встреча лидеров двух стран происходит в стенах Кремля. Владимир Путин и Никол Пашинян начали свое общение после участия премьера Армении в праздновании юбилейного саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоявшегося в Москве. Переговоры российского и армянского лидеров проходят в Андреевском зале Кремля. Их встречу отметили теплым рукопожатием, символизирующим добрососедские отношения между двумя странами. Ранее Армения отказалась платить взносы в ОДКБ в 2024 году, сообщили в МИД страны. Лидеры евразийской «пятерки» на сегодняшнем саммите в Кремле не обсуждали ситуацию с членством Армении в ОДКБ, заявил и. о. вице-премьера РФ Алексей Оверчук.