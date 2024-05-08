08 мая 2024

Путин начал переговоры с Пашиняном. Видео

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, саммит, путин владимир, одкб, пашинян никол
Встреча Путина и Пашиняна происходит в стенах Кремля Фото:

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном для проведения переговоров. Встреча лидеров двух стран происходит в стенах Кремля.

Владимир Путин и Никол Пашинян начали свое общение после участия премьера Армении в праздновании юбилейного саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоявшегося в Москве.

Переговоры российского и армянского лидеров проходят в Андреевском зале Кремля. Их встречу отметили теплым рукопожатием, символизирующим добрососедские отношения между двумя странами.

Ранее Армения отказалась платить взносы в ОДКБ в 2024 году, сообщили в МИД страны. Лидеры евразийской «пятерки» на сегодняшнем саммите в Кремле не обсуждали ситуацию с членством Армении в ОДКБ, заявил и. о. вице-премьера РФ Алексей Оверчук.

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Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном для проведения переговоров. Встреча лидеров двух стран происходит в стенах Кремля. Владимир Путин и Никол Пашинян начали свое общение после участия премьера Армении в праздновании юбилейного саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоявшегося в Москве. Переговоры российского и армянского лидеров проходят в Андреевском зале Кремля. Их встречу отметили теплым рукопожатием, символизирующим добрососедские отношения между двумя странами. Ранее Армения отказалась платить взносы в ОДКБ в 2024 году, сообщили в МИД страны. Лидеры евразийской «пятерки» на сегодняшнем саммите в Кремле не обсуждали ситуацию с членством Армении в ОДКБ, заявил и. о. вице-премьера РФ Алексей Оверчук.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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