Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном для проведения переговоров. Встреча лидеров двух стран происходит в стенах Кремля.
Владимир Путин и Никол Пашинян начали свое общение после участия премьера Армении в праздновании юбилейного саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоявшегося в Москве.
Переговоры российского и армянского лидеров проходят в Андреевском зале Кремля. Их встречу отметили теплым рукопожатием, символизирующим добрососедские отношения между двумя странами.
Ранее Армения отказалась платить взносы в ОДКБ в 2024 году, сообщили в МИД страны. Лидеры евразийской «пятерки» на сегодняшнем саммите в Кремле не обсуждали ситуацию с членством Армении в ОДКБ, заявил и. о. вице-премьера РФ Алексей Оверчук.
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