Путин заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно

Путин: товарооборот России и Армении превысил 7 млрд долларов

09 мая 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

Путин заявил о рекордном объеме товарооборота России и Армении Фото: Владимир Андреев © URA.RU Товарооборот России и Армении превысил 7 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном. «Товарооборот превысил более чем 7 млрд долларов. Это рекорд, такого объема раньше между Россией и Арменией не было», — сообщил президент РФ. Путин сегодня проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры российского и армянского лидеров проходят в Андреевском зале Кремля. Их встречу отметили теплым рукопожатием, символизирующим добрососедские отношения между двумя странами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Товарооборот России и Армении превысил 7 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном. «Товарооборот превысил более чем 7 млрд долларов. Это рекорд, такого объема раньше между Россией и Арменией не было», — сообщил президент РФ. Путин сегодня проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры российского и армянского лидеров проходят в Андреевском зале Кремля. Их встречу отметили теплым рукопожатием, символизирующим добрососедские отношения между двумя странами.