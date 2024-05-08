Путин заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно

Путин заявил о рекордном объеме товарооборота России и Армении
Товарооборот России и Армении превысил 7 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном.
«Товарооборот превысил более чем 7 млрд долларов. Это рекорд, такого объема раньше между Россией и Арменией не было», — сообщил президент РФ.
Путин сегодня проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры российского и армянского лидеров проходят в Андреевском зале Кремля. Их встречу отметили теплым рукопожатием, символизирующим добрососедские отношения между двумя странами.
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