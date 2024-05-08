08 мая 2024

Путин заявил, что отношения с Арменией развиваются успешно

Путин: товарооборот России и Армении превысил 7 млрд долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Путин заявил о рекордном объеме товарооборота России и Армении Фото:

Товарооборот России и Армении превысил 7 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном.

«Товарооборот превысил более чем 7 млрд долларов. Это рекорд, такого объема раньше между Россией и Арменией не было», — сообщил президент РФ.

Путин сегодня проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры российского и армянского лидеров проходят в Андреевском зале Кремля. Их встречу отметили теплым рукопожатием, символизирующим добрососедские отношения между двумя странами.

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Товарооборот России и Армении превысил 7 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном. «Товарооборот превысил более чем 7 млрд долларов. Это рекорд, такого объема раньше между Россией и Арменией не было», — сообщил президент РФ. Путин сегодня проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры российского и армянского лидеров проходят в Андреевском зале Кремля. Их встречу отметили теплым рукопожатием, символизирующим добрососедские отношения между двумя странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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