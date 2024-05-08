Дилер назвал пять лучших авто за 900 тысяч рублей

09 мая 2024 в 02:13 Размер текста - 17 +

За 900 тысяч можно купить только автомобиль с пробегом Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бюджет в 900 тысяч рублей позволяет покупателю приобрести на вторичном рынке надежный автомобиль, проверенный другими водителями. Дилер назвал пять лучших экземпляров из этой бюджетной ценовой категории. «За 900 тысяч рублей можно купить Hyundai Elantra 2011—2013 годов выпуска с пробегом в 150-200 тысяч километров. Еще один популярный на вторичном рынке автомобиль — Skoda Octavia 2010—2012 годов выпуска с пробегом до 200 тысяч километров», — приводит агентство «Прайм» мнение автодилера. Эксперт отмечает, что среди доступных кроссоверов за эту цену можно назвать Nissan Qashqai первого поколения 2008—2010 годов производства. Renault Duster можно рассмотреть для приобретения в первом поколении 2010—2012 годов выпуска с полным приводом и небольшим пробегом в 150 тысяч километров. Можно ориентироваться и на Mazda 6, но уже с солидным пробегом. Ценам на автомобили в России ранее предсказали снижение из-за падения спроса. По мнению основателя инвестиционной компании SharesPro Дениса Астафьева, на фоне высоких ставок и перенасыщения рынка спрос на автомобили начинает снижаться. В долгосрочной перспективе это приведен к падению их стоимости и создаст благоприятные условия для покупки, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бюджет в 900 тысяч рублей позволяет покупателю приобрести на вторичном рынке надежный автомобиль, проверенный другими водителями. Дилер назвал пять лучших экземпляров из этой бюджетной ценовой категории. «За 900 тысяч рублей можно купить Hyundai Elantra 2011—2013 годов выпуска с пробегом в 150-200 тысяч километров. Еще один популярный на вторичном рынке автомобиль — Skoda Octavia 2010—2012 годов выпуска с пробегом до 200 тысяч километров», — приводит агентство «Прайм» мнение автодилера. Эксперт отмечает, что среди доступных кроссоверов за эту цену можно назвать Nissan Qashqai первого поколения 2008—2010 годов производства. Renault Duster можно рассмотреть для приобретения в первом поколении 2010—2012 годов выпуска с полным приводом и небольшим пробегом в 150 тысяч километров. Можно ориентироваться и на Mazda 6, но уже с солидным пробегом. Ценам на автомобили в России ранее предсказали снижение из-за падения спроса. По мнению основателя инвестиционной компании SharesPro Дениса Астафьева, на фоне высоких ставок и перенасыщения рынка спрос на автомобили начинает снижаться. В долгосрочной перспективе это приведен к падению их стоимости и создаст благоприятные условия для покупки, пишет «Национальная служба новостей».