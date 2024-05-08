Школьники ХМАО могут бесплатно путешествовать по региону

09 мая 2024 в 04:18 Размер текста - 17 +

Заявку на соцсертификат можно подать до 13 мая (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В ХМАО учащиеся 5-9 классов могут отправиться в путешествие по Югре благодаря социальному сертификату. Заявку можно подать до 13 мая. Об этом сообщило правительство региона. «Возможность ближе познакомиться с округом, увидеть его красоты и отлично провести время есть у школьников 5-9 классов. Заявки на получение документа принимаются до 13 мая на портале социальных услуг региона», — пишет правительство в telegram-канале. С 1 апреля в Югре стартовал прием заявок на оформление соцсертификатов на путешествие для школьников. Туроператоры округа создают специальные программы, благодаря которым дети смогут бесплатно изучать регион. Самыми востребованными маршрутами среди югорчан являются туры в Ханты-Мансийск, Сургут и Когалым. Большой популярностью у школьников пользуются экскурсионные программы в этнографические музеи, конно-спортивные школы, промышленные предприятия, интерактивные выставки, а также мастер-классы и квесты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО учащиеся 5-9 классов могут отправиться в путешествие по Югре благодаря социальному сертификату. Заявку можно подать до 13 мая. Об этом сообщило правительство региона. «Возможность ближе познакомиться с округом, увидеть его красоты и отлично провести время есть у школьников 5-9 классов. Заявки на получение документа принимаются до 13 мая на портале социальных услуг региона», — пишет правительство в telegram-канале. С 1 апреля в Югре стартовал прием заявок на оформление соцсертификатов на путешествие для школьников. Туроператоры округа создают специальные программы, благодаря которым дети смогут бесплатно изучать регион. Самыми востребованными маршрутами среди югорчан являются туры в Ханты-Мансийск, Сургут и Когалым. Большой популярностью у школьников пользуются экскурсионные программы в этнографические музеи, конно-спортивные школы, промышленные предприятия, интерактивные выставки, а также мастер-классы и квесты.