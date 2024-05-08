08 мая 2024

Школьники ХМАО могут бесплатно путешествовать по региону

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Награждение победителей конкурса "Рабочие стипендиаты Газпромбанка". Екатеринбург, сертификаты
Заявку на соцсертификат можно подать до 13 мая (архивное фото) Фото:

В ХМАО учащиеся 5-9 классов могут отправиться в путешествие по Югре благодаря социальному сертификату. Заявку можно подать до 13 мая. Об этом сообщило правительство региона.

«Возможность ближе познакомиться с округом, увидеть его красоты и отлично провести время есть у школьников 5-9 классов. Заявки на получение документа принимаются до 13 мая на портале социальных услуг региона», — пишет правительство в telegram-канале.

С 1 апреля в Югре стартовал прием заявок на оформление соцсертификатов на путешествие для школьников. Туроператоры округа создают специальные программы, благодаря которым дети смогут бесплатно изучать регион. Самыми востребованными маршрутами среди югорчан являются туры в Ханты-Мансийск, Сургут и Когалым. Большой популярностью у школьников пользуются экскурсионные программы в этнографические музеи, конно-спортивные школы, промышленные предприятия, интерактивные выставки, а также мастер-классы и квесты.

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В ХМАО учащиеся 5-9 классов могут отправиться в путешествие по Югре благодаря социальному сертификату. Заявку можно подать до 13 мая. Об этом сообщило правительство региона. «Возможность ближе познакомиться с округом, увидеть его красоты и отлично провести время есть у школьников 5-9 классов. Заявки на получение документа принимаются до 13 мая на портале социальных услуг региона», — пишет правительство в telegram-канале. С 1 апреля в Югре стартовал прием заявок на оформление соцсертификатов на путешествие для школьников. Туроператоры округа создают специальные программы, благодаря которым дети смогут бесплатно изучать регион. Самыми востребованными маршрутами среди югорчан являются туры в Ханты-Мансийск, Сургут и Когалым. Большой популярностью у школьников пользуются экскурсионные программы в этнографические музеи, конно-спортивные школы, промышленные предприятия, интерактивные выставки, а также мастер-классы и квесты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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