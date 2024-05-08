08 мая 2024

Курганцы развернули 15-метровую георгиевскую ленту под песню «День Победы». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане провели патриотическую акцию
В Кургане провели патриотическую акцию Фото:

В канун 9 Мая в Кургане развернули 15-метровую георгиевскую ленту. При этом горожане хором исполняли песню «День Победы». Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который посетил патриотическую акцию.

«В Кургане 8 мая в Парке Победы растянули 15-метровую георгиевскую ленту. Всем присутствующим предложили подойти и спеть „День Победы“. Акция завершилась возложением цветов к мемориалу», — рассказал корреспондент информационного агентства.

Ранее боец спецоперации с позывным «Лис» поздравил жителей региона с наступающим 9 Мая. А продюсер Максим Фадеев пообещал представить в День Победы песню о героях, записанную с детьми.

Память погибших в годы ВОВ почтили в курганском Парке Победы
Память погибших в годы ВОВ почтили в курганском Парке Победы
Фото:
Акцию организовал Региональный центр патриотического воспитания ЦРСК
Акцию организовал Региональный центр патриотического воспитания ЦРСК
Фото:
К представителям ветеранских организаций, ветеранам боевых действий и участникам СВО присоединились школьники
К представителям ветеранских организаций, ветеранам боевых действий и участникам СВО присоединились школьники
Фото:
Присутствующим напомнили о более 200 тысячах участников Великой Отечественной войны из Курганской области
Присутствующим напомнили о более 200 тысячах участников Великой Отечественной войны из Курганской области
Фото:
Победное полотно развернулось на 15 метров
Победное полотно развернулось на 15 метров
Фото:
Память погибших почтили возложением цветов
Память погибших почтили возложением цветов
Фото:

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В канун 9 Мая в Кургане развернули 15-метровую георгиевскую ленту. При этом горожане хором исполняли песню «День Победы». Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который посетил патриотическую акцию. «В Кургане 8 мая в Парке Победы растянули 15-метровую георгиевскую ленту. Всем присутствующим предложили подойти и спеть „День Победы“. Акция завершилась возложением цветов к мемориалу», — рассказал корреспондент информационного агентства. Ранее боец спецоперации с позывным «Лис» поздравил жителей региона с наступающим 9 Мая. А продюсер Максим Фадеев пообещал представить в День Победы песню о героях, записанную с детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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