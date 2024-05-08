В канун 9 Мая в Кургане развернули 15-метровую георгиевскую ленту. При этом горожане хором исполняли песню «День Победы». Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который посетил патриотическую акцию.
«В Кургане 8 мая в Парке Победы растянули 15-метровую георгиевскую ленту. Всем присутствующим предложили подойти и спеть „День Победы“. Акция завершилась возложением цветов к мемориалу», — рассказал корреспондент информационного агентства.
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В канун 9 Мая в Кургане развернули 15-метровую георгиевскую ленту. При этом горожане хором исполняли песню «День Победы». Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который посетил патриотическую акцию. «В Кургане 8 мая в Парке Победы растянули 15-метровую георгиевскую ленту. Всем присутствующим предложили подойти и спеть „День Победы“. Акция завершилась возложением цветов к мемориалу», — рассказал корреспондент информационного агентства. Ранее боец спецоперации с позывным «Лис» поздравил жителей региона с наступающим 9 Мая. А продюсер Максим Фадеев пообещал представить в День Победы песню о героях, записанную с детьми.