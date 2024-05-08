В Кургане провели патриотическую акцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В канун 9 Мая в Кургане развернули 15-метровую георгиевскую ленту. При этом горожане хором исполняли песню «День Победы». Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который посетил патриотическую акцию.

«В Кургане 8 мая в Парке Победы растянули 15-метровую георгиевскую ленту. Всем присутствующим предложили подойти и спеть „День Победы“. Акция завершилась возложением цветов к мемориалу», — рассказал корреспондент информационного агентства.

Ранее боец спецоперации с позывным «Лис» поздравил жителей региона с наступающим 9 Мая. А продюсер Максим Фадеев пообещал представить в День Победы песню о героях, записанную с детьми.

Память погибших в годы ВОВ почтили в курганском Парке Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Акцию организовал Региональный центр патриотического воспитания ЦРСК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К представителям ветеранских организаций, ветеранам боевых действий и участникам СВО присоединились школьники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Присутствующим напомнили о более 200 тысячах участников Великой Отечественной войны из Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Победное полотно развернулось на 15 метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Память погибших почтили возложением цветов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU