N-TV: российское оружие напугало солдат ВСУ

09 мая 2024 в 04:26 Размер текста - 17 +

Армия РФ наращивает темпы производства БПЛА Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия стала применять гораздо больше беспилотников, от количества которых солдатам Вооруженных сил Украины становится страшно. Об этом рассказал командир ВСУ по имени Лева. «Россия стала применять намного больше боевых беспилотников. Сейчас это действительно страшно», — заявил командир ВСУ немецкому каналу N-TV. Он также подчеркнул разнообразие российских беспилотников. По его данным, один только «Ланцет» применяется в нескольких модификациях с различным типом боезаряда. Россия ранее на 60 процентов увеличила производство БПЛА. На ведущем предприятии Группы компаний «ЗАЛА АЭРО», выпускающей барражирующие боеприпасы «Ланцет» и беспилотники-разведчики, летательные аппараты доработали с учетом опыта их применения в зоне СВО, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия стала применять гораздо больше беспилотников, от количества которых солдатам Вооруженных сил Украины становится страшно. Об этом рассказал командир ВСУ по имени Лева. «Россия стала применять намного больше боевых беспилотников. Сейчас это действительно страшно», — заявил командир ВСУ немецкому каналу N-TV. Он также подчеркнул разнообразие российских беспилотников. По его данным, один только «Ланцет» применяется в нескольких модификациях с различным типом боезаряда. Россия ранее на 60 процентов увеличила производство БПЛА. На ведущем предприятии Группы компаний «ЗАЛА АЭРО», выпускающей барражирующие боеприпасы «Ланцет» и беспилотники-разведчики, летательные аппараты доработали с учетом опыта их применения в зоне СВО, пишет «Национальная служба новостей».