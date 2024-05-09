В аэропортах Москвы задержаны и отменены рейсы на фоне непогоды

В столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово задерживают вылеты бортов и прилеты рейсов. Эта информация содержится в базе данных сервиса «Яндекс Расписания». Вероятная причина — непогода.
«Во Внуково задерживаются вылеты четырех рейсов и прилет одного. В Домодедово — задерживается вылет одного рейса. Прилет одного самолета отменен. В Шереметьево — задерживаются вылеты трех рейсов, один отменен. Там задерживается прилет одного борта», — на изменение в расписании ссылается «
На территории Москвы метеорологи фиксируют порывы ветра до 20 м/с и снегопад. Днем 8 мая Росавиация выступила со срочным обращением из-за обильных осадков. В ведомстве уточняли, что аэропорты продолжают работу в штатном режиме.
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