В аэропортах Москвы задержаны и отменены рейсы на фоне непогоды

09 мая 2024 в 05:38 Размер текста - 17 +

Взлету и посадке самолетов мешает непогода Фото: Михаил Будаков © URA.RU В столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово задерживают вылеты бортов и прилеты рейсов. Эта информация содержится в базе данных сервиса «Яндекс Расписания». Вероятная причина — непогода. «Во Внуково задерживаются вылеты четырех рейсов и прилет одного. В Домодедово — задерживается вылет одного рейса. Прилет одного самолета отменен. В Шереметьево — задерживаются вылеты трех рейсов, один отменен. Там задерживается прилет одного борта», — на изменение в расписании ссылается « Коммерсант ». На территории Москвы метеорологи фиксируют порывы ветра до 20 м/с и снегопад. Днем 8 мая Росавиация выступила со срочным обращением из-за обильных осадков. В ведомстве уточняли, что аэропорты продолжают работу в штатном режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово задерживают вылеты бортов и прилеты рейсов. Эта информация содержится в базе данных сервиса «Яндекс Расписания». Вероятная причина — непогода. «Во Внуково задерживаются вылеты четырех рейсов и прилет одного. В Домодедово — задерживается вылет одного рейса. Прилет одного самолета отменен. В Шереметьево — задерживаются вылеты трех рейсов, один отменен. Там задерживается прилет одного борта», — на изменение в расписании ссылается «Коммерсант». На территории Москвы метеорологи фиксируют порывы ветра до 20 м/с и снегопад. Днем 8 мая Росавиация выступила со срочным обращением из-за обильных осадков. В ведомстве уточняли, что аэропорты продолжают работу в штатном режиме.