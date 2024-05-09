В аэропортах Москвы задержаны и отменены рейсы на фоне непогоды

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Взлету и посадке самолетов мешает непогода
Взлету и посадке самолетов мешает непогода Фото:

В столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово задерживают вылеты бортов и прилеты рейсов. Эта информация содержится в базе данных сервиса «Яндекс Расписания». Вероятная причина — непогода.

«Во Внуково задерживаются вылеты четырех рейсов и прилет одного. В Домодедово — задерживается вылет одного рейса. Прилет одного самолета отменен. В Шереметьево — задерживаются вылеты трех рейсов, один отменен. Там задерживается прилет одного борта», — на изменение в расписании ссылается «Коммерсант».

На территории Москвы метеорологи фиксируют порывы ветра до 20 м/с и снегопад. Днем 8 мая Росавиация выступила со срочным обращением из-за обильных осадков. В ведомстве уточняли, что аэропорты продолжают работу в штатном режиме.

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В столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово задерживают вылеты бортов и прилеты рейсов. Эта информация содержится в базе данных сервиса «Яндекс Расписания». Вероятная причина — непогода. «Во Внуково задерживаются вылеты четырех рейсов и прилет одного. В Домодедово — задерживается вылет одного рейса. Прилет одного самолета отменен. В Шереметьево — задерживаются вылеты трех рейсов, один отменен. Там задерживается прилет одного борта», — на изменение в расписании ссылается «Коммерсант». На территории Москвы метеорологи фиксируют порывы ветра до 20 м/с и снегопад. Днем 8 мая Росавиация выступила со срочным обращением из-за обильных осадков. В ведомстве уточняли, что аэропорты продолжают работу в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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