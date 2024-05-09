Shot: ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Видео

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Около шести БПЛА, запущенные ВСУ были подавлены под Анапой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский дрон, предварительно, атаковал нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края. Со слов местных жителей, сначала был слышен характерный звук, после раздался взрыв и появилась вспышка в небе.

«Взрывы прогремели над селом Юровка Краснодарского края. Предварительно, БПЛА атаковали нефтебазу», — пишет Shot, ссылаясь на очевидцев. Они рассказали, что услышали гул мотора в небе около 2 часов ночи (мск). Затем последовала яркая вспышка и взрыв.

Оперативный штаб подтвердил информацию. «По данным ЕДДС Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар — повреждены несколько резервуаров», — говорится в сообщении.

В ночь на 8 мая ВСУ попытались атаковать Луганск в ЛНР. В результате обстрела начался пожар на нефтебазе, находящейся на краю города. Пострадали пять человек. По предварительным данным, ВСУ били ракетами ATACMS.

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Украинский дрон, предварительно, атаковал нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края. Со слов местных жителей, сначала был слышен характерный звук, после раздался взрыв и появилась вспышка в небе. «Взрывы прогремели над селом Юровка Краснодарского края. Предварительно, БПЛА атаковали нефтебазу», — пишет Shot, ссылаясь на очевидцев. Они рассказали, что услышали гул мотора в небе около 2 часов ночи (мск). Затем последовала яркая вспышка и взрыв. Оперативный штаб подтвердил информацию. «По данным ЕДДС Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар — повреждены несколько резервуаров», — говорится в сообщении. В ночь на 8 мая ВСУ попытались атаковать Луганск в ЛНР. В результате обстрела начался пожар на нефтебазе, находящейся на краю города. Пострадали пять человек. По предварительным данным, ВСУ били ракетами ATACMS.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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