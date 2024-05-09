Shot: ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Видео

09 мая 2024 в 05:26 Размер текста - 17 +

Около шести БПЛА, запущенные ВСУ были подавлены под Анапой Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский дрон, предварительно, атаковал нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края. Со слов местных жителей, сначала был слышен характерный звук, после раздался взрыв и появилась вспышка в небе. «Взрывы прогремели над селом Юровка Краснодарского края. Предварительно, БПЛА атаковали нефтебазу», — пишет Shot, ссылаясь на очевидцев. Они рассказали, что услышали гул мотора в небе около 2 часов ночи (мск). Затем последовала яркая вспышка и взрыв. Оперативный штаб подтвердил информацию. «По данным ЕДДС Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар — повреждены несколько резервуаров», — говорится в сообщении. В ночь на 8 мая ВСУ попытались атаковать Луганск в ЛНР. В результате обстрела начался пожар на нефтебазе, находящейся на краю города. Пострадали пять человек. По предварительным данным, ВСУ били ракетами ATACMS. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский дрон, предварительно, атаковал нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края. Со слов местных жителей, сначала был слышен характерный звук, после раздался взрыв и появилась вспышка в небе. «Взрывы прогремели над селом Юровка Краснодарского края. Предварительно, БПЛА атаковали нефтебазу», — пишет Shot, ссылаясь на очевидцев. Они рассказали, что услышали гул мотора в небе около 2 часов ночи (мск). Затем последовала яркая вспышка и взрыв. Оперативный штаб подтвердил информацию. «По данным ЕДДС Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар — повреждены несколько резервуаров», — говорится в сообщении. В ночь на 8 мая ВСУ попытались атаковать Луганск в ЛНР. В результате обстрела начался пожар на нефтебазе, находящейся на краю города. Пострадали пять человек. По предварительным данным, ВСУ били ракетами ATACMS.