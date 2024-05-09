Во Владивостоке прошел Парад Победы. Фоторепортаж

09 мая 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

В Параде Победы приняли участие представители различных организаций Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во Владивостоке, Хабаровске, Чите и Южно-Сахалинске состоялся Парад в честь Дня Победы. В торжественном мероприятии во Владивостоке приняли участие свыше 1,6 тысячи человек и почти 40 единиц военной техники. Парад принял командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина. «Победа ковалась на передовой и в тылу, добывалась в партизанских отрядах и в подполье, ее приближали стойкость защитников брестской крепости», — заявил Лиина. Его слова передает РИА Новости. Лиина отметил вклад военных и героев Великой Отечественной войны. Минута молчания была объявлена в память о павших. После этого Лиина поздравил ветеранов и всех присутствующих с праздником. Особое внимание уделили участникам спецоперации на Украине. Также в параде приняли участие представители различных организаций, включая Дальневосточную пожарно-спасательную академию МЧС и военно-патриотические клубы. Парад началось с выхода роты барабанщиков Нахимовского военно-морского училища, после чего последовали офицеры штаба Тихоокеанского флота, различные воинские соединения и техника. Среди прошедшей техники были легендарные танки Т-34-76 и Т-34-85, а также современные боевые машины и ракетные комплексы. По информации РИА Новости, мероприятие сопровождалось залпами артиллерийских орудий и проходило под звуки гимна РФ. Парад Победы во Владивостоке завершился Правительство Приморского края На параде была представлена военная техника Правительство Приморского края В параде участвовали как ветераны, так и молодое поколение военнослужащих Правительство Приморского края Парад сопровождался залпами артиллерийских орудий Правительство Приморского края В Параде приняли участие ветераны ВОВ Правительство Приморского края На Параде участвовали офицеры штаба Тихоокеанского флота Правительство Приморского края Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Владивостоке, Хабаровске, Чите и Южно-Сахалинске состоялся Парад в честь Дня Победы. В торжественном мероприятии во Владивостоке приняли участие свыше 1,6 тысячи человек и почти 40 единиц военной техники. Парад принял командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина. «Победа ковалась на передовой и в тылу, добывалась в партизанских отрядах и в подполье, ее приближали стойкость защитников брестской крепости», — заявил Лиина. Его слова передает РИА Новости. Лиина отметил вклад военных и героев Великой Отечественной войны. Минута молчания была объявлена в память о павших. После этого Лиина поздравил ветеранов и всех присутствующих с праздником. Особое внимание уделили участникам спецоперации на Украине. Также в параде приняли участие представители различных организаций, включая Дальневосточную пожарно-спасательную академию МЧС и военно-патриотические клубы. Парад началось с выхода роты барабанщиков Нахимовского военно-морского училища, после чего последовали офицеры штаба Тихоокеанского флота, различные воинские соединения и техника. Среди прошедшей техники были легендарные танки Т-34-76 и Т-34-85, а также современные боевые машины и ракетные комплексы. По информации РИА Новости, мероприятие сопровождалось залпами артиллерийских орудий и проходило под звуки гимна РФ.