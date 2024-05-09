Во Владивостоке прошел Парад Победы. Фоторепортаж

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Парад Победы 2023 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, парад победы, военный
В Параде Победы приняли участие представители различных организаций Фото:

Во Владивостоке, Хабаровске, Чите и Южно-Сахалинске состоялся Парад в честь Дня Победы. В торжественном мероприятии во Владивостоке приняли участие свыше 1,6 тысячи человек и почти 40 единиц военной техники. Парад принял командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина.

«Победа ковалась на передовой и в тылу, добывалась в партизанских отрядах и в подполье, ее приближали стойкость защитников брестской крепости», — заявил Лиина. Его слова передает РИА Новости.

Лиина отметил вклад военных и героев Великой Отечественной войны. Минута молчания была объявлена в память о павших. После этого Лиина поздравил ветеранов и всех присутствующих с праздником.

Особое внимание уделили участникам спецоперации на Украине. Также в параде приняли участие представители различных организаций, включая Дальневосточную пожарно-спасательную академию МЧС и военно-патриотические клубы.

Парад началось с выхода роты барабанщиков Нахимовского военно-морского училища, после чего последовали офицеры штаба Тихоокеанского флота, различные воинские соединения и техника. Среди прошедшей техники были легендарные танки Т-34-76 и Т-34-85, а также современные боевые машины и ракетные комплексы. По информации РИА Новости, мероприятие сопровождалось залпами артиллерийских орудий и проходило под звуки гимна РФ.

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Парад Победы во Владивостоке завершился
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На параде была представлена военная техника
https://t.me/primorskyru/7508
В параде участвовали как ветераны, так и молодое поколение военнослужащих
https://t.me/primorskyru/7508
Парад сопровождался залпами артиллерийских орудий
https://t.me/primorskyru/7508
В Параде приняли участие ветераны ВОВ
https://t.me/primorskyru/7508
На Параде участвовали офицеры штаба Тихоокеанского флота

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Во Владивостоке, Хабаровске, Чите и Южно-Сахалинске состоялся Парад в честь Дня Победы. В торжественном мероприятии во Владивостоке приняли участие свыше 1,6 тысячи человек и почти 40 единиц военной техники. Парад принял командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина. «Победа ковалась на передовой и в тылу, добывалась в партизанских отрядах и в подполье, ее приближали стойкость защитников брестской крепости», — заявил Лиина. Его слова передает РИА Новости. Лиина отметил вклад военных и героев Великой Отечественной войны. Минута молчания была объявлена в память о павших. После этого Лиина поздравил ветеранов и всех присутствующих с праздником. Особое внимание уделили участникам спецоперации на Украине. Также в параде приняли участие представители различных организаций, включая Дальневосточную пожарно-спасательную академию МЧС и военно-патриотические клубы. Парад началось с выхода роты барабанщиков Нахимовского военно-морского училища, после чего последовали офицеры штаба Тихоокеанского флота, различные воинские соединения и техника. Среди прошедшей техники были легендарные танки Т-34-76 и Т-34-85, а также современные боевые машины и ракетные комплексы. По информации РИА Новости, мероприятие сопровождалось залпами артиллерийских орудий и проходило под звуки гимна РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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