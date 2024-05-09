ВСУ попытались атаковать Брянскую область 9 Мая

ВСУ атаковали Брянскую область с помощью двух БПЛА, передает губернатор региона Богомаз
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью БПЛА. Российские ПВО беспилотники уничтожили. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — сообщил Богомаз в своем
На месте сейчас работают оперативные экстренные службы. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
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