ВСУ попытались атаковать Брянскую область 9 Мая

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ВСУ атаковали Брянскую область с помощью двух БПЛА, передает губернатор региона Богомаз Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью БПЛА. Российские ПВО беспилотники уничтожили. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — сообщил Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, над Клинцовским районом уничтожено два БПЛА.

На месте сейчас работают оперативные экстренные службы. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

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ВСУ попытались атаковать Брянскую область с помощью БПЛА. Российские ПВО беспилотники уничтожили. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — сообщил Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, над Клинцовским районом уничтожено два БПЛА. На месте сейчас работают оперативные экстренные службы. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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