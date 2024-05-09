ВСУ атаковали Белгородскую область 9 мая: что известно о пострадавших и разрушениях

В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадало восемь человек

09 мая 2024 в 08:37 Размер текста - 17 +

ВСУ в ночь на 9 мая обстреляли Белгородскую область Фото: Официальный ТГ-канал губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/6739 новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ в ночь на 9 мая совершили атаку на Белгородскую область. В результате действий украинских военных, пострадали жилые дома и автомобили. Среди местного населения есть раненые. Сколько человек пострадало в результате атаки и какие разрушения городу нанесли ВСУ — в материале URA.RU. «Город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ. Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили», — заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Он также отметил, что информация о последствиях воздушной атаки до сих пор уточняется. На месте работают оперативные службы. Воздушная тревога Воздушную тревогу в регионе объявляли три раза. Первая прозвучала около 00:55 по мск. Гладков выложил соответствующий пост в своем telegram-канале , призвав жителей региона укрыться в помещениях без окон. Далее сирену включали около 03:10 по мск и спустя час после этого. Губернатор региона просил жителей соблюдать осторожность и находится в укрытиях. Пострадавшие По предварительной информации, в результате атаки пострадало восемь человек. Гладков сообщил, что ранения получили семь взрослых и один ребенок. Четверых человек доставили в городскую больницу Белгорода №2 с осколочными ранениями различных частей тела. Девочка 11 лет была госпитализирована с осколочными ранениями левой стороны. Еще троим пострадавшим оказали помощь на месте. Разрушения Разрушения выявлены в 34 квартирах и 19 многоквартирных домах. Также пострадало 37 транспортных средств. В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждения кровли получили четыре частных дома. Губернатор Белгородской области отметил, что там же пострадало три авто. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ в ночь на 9 мая совершили атаку на Белгородскую область. В результате действий украинских военных, пострадали жилые дома и автомобили. Среди местного населения есть раненые. Сколько человек пострадало в результате атаки и какие разрушения городу нанесли ВСУ — в материале URA.RU. «Город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ. Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили», — заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он также отметил, что информация о последствиях воздушной атаки до сих пор уточняется. На месте работают оперативные службы. Воздушную тревогу в регионе объявляли три раза. Первая прозвучала около 00:55 по мск. Гладков выложил соответствующий пост в своем telegram-канале, призвав жителей региона укрыться в помещениях без окон. Далее сирену включали около 03:10 по мск и спустя час после этого. Губернатор региона просил жителей соблюдать осторожность и находится в укрытиях. По предварительной информации, в результате атаки пострадало восемь человек. Гладков сообщил, что ранения получили семь взрослых и один ребенок. Четверых человек доставили в городскую больницу Белгорода №2 с осколочными ранениями различных частей тела. Девочка 11 лет была госпитализирована с осколочными ранениями левой стороны. Еще троим пострадавшим оказали помощь на месте. Разрушения выявлены в 34 квартирах и 19 многоквартирных домах. Также пострадало 37 транспортных средств. В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждения кровли получили четыре частных дома. Губернатор Белгородской области отметил, что там же пострадало три авто.