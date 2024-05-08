Губернатор Дмитрий Махонин поздравил жителей Пермского края с Днем Победы. Видео

09 мая 2024 в 08:54 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин отметил, что пермяки празднуют 9 Мая с особым трепетом и гордостью за свою страну Фото: Размик Закарян © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Днем Победы. В своем аккаунте в Telegram он написал, что пермяки встречают праздник с особым трепетом и гордостью за страну. «Праздник Великой Победы мы встречаем с особым трепетом и гордостью за нашу страну и народ. В каждой семье есть свои герои. И мы помним всех, кто приближал День Победы, не покладая рук — на фронте и в тылу. Памятью о героях пронизана и великая песня „День Победы“. Ее слова мы чувствуем сердцем. С праздником, дорогие земляки! С 79-й годовщиной Великой Победы!» — написал Махонин. Праздничные торжества по случаю Дня Победы пройдут 9 мая во всех округах Пермского края. URA.RU ведет онлайн-трнасляцию праздника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Днем Победы. В своем аккаунте в Telegram он написал, что пермяки встречают праздник с особым трепетом и гордостью за страну. «Праздник Великой Победы мы встречаем с особым трепетом и гордостью за нашу страну и народ. В каждой семье есть свои герои. И мы помним всех, кто приближал День Победы, не покладая рук — на фронте и в тылу. Памятью о героях пронизана и великая песня „День Победы“. Ее слова мы чувствуем сердцем. С праздником, дорогие земляки! С 79-й годовщиной Великой Победы!» — написал Махонин. Праздничные торжества по случаю Дня Победы пройдут 9 мая во всех округах Пермского края. URA.RU ведет онлайн-трнасляцию праздника.