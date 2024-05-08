08 мая 2024

Губернатор Дмитрий Махонин поздравил жителей Пермского края с Днем Победы. Видео

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Возложение цветов у штаба ЦВО, посвященная Дню Победы. Екатеринбург , день победы, 9 мая, праздник 9 мая
Дмитрий Махонин отметил, что пермяки празднуют 9 Мая с особым трепетом и гордостью за свою страну Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Днем Победы. В своем аккаунте в Telegram он написал, что пермяки встречают праздник с особым трепетом и гордостью за страну.

«Праздник Великой Победы мы встречаем с особым трепетом и гордостью за нашу страну и народ. В каждой семье есть свои герои. И мы помним всех, кто приближал День Победы, не покладая рук — на фронте и в тылу. Памятью о героях пронизана и великая песня „День Победы“. Ее слова мы чувствуем сердцем. С праздником, дорогие земляки! С 79-й годовщиной Великой Победы!» — написал Махонин.

Праздничные торжества по случаю Дня Победы пройдут 9 мая во всех округах Пермского края. URA.RU ведет онлайн-трнасляцию праздника.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Днем Победы. В своем аккаунте в Telegram он написал, что пермяки встречают праздник с особым трепетом и гордостью за страну. «Праздник Великой Победы мы встречаем с особым трепетом и гордостью за нашу страну и народ. В каждой семье есть свои герои. И мы помним всех, кто приближал День Победы, не покладая рук — на фронте и в тылу. Памятью о героях пронизана и великая песня „День Победы“. Ее слова мы чувствуем сердцем. С праздником, дорогие земляки! С 79-й годовщиной Великой Победы!» — написал Махонин. Праздничные торжества по случаю Дня Победы пройдут 9 мая во всех округах Пермского края. URA.RU ведет онлайн-трнасляцию праздника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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