Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Днем Победы. В своем аккаунте в Telegram он написал, что пермяки встречают праздник с особым трепетом и гордостью за страну.
«Праздник Великой Победы мы встречаем с особым трепетом и гордостью за нашу страну и народ. В каждой семье есть свои герои. И мы помним всех, кто приближал День Победы, не покладая рук — на фронте и в тылу. Памятью о героях пронизана и великая песня „День Победы“. Ее слова мы чувствуем сердцем. С праздником, дорогие земляки! С 79-й годовщиной Великой Победы!» — написал Махонин.
Праздничные торжества по случаю Дня Победы пройдут 9 мая во всех округах Пермского края. URA.RU ведет онлайн-трнасляцию праздника.
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Днем Победы. В своем аккаунте в Telegram он написал, что пермяки встречают праздник с особым трепетом и гордостью за страну. «Праздник Великой Победы мы встречаем с особым трепетом и гордостью за нашу страну и народ. В каждой семье есть свои герои. И мы помним всех, кто приближал День Победы, не покладая рук — на фронте и в тылу. Памятью о героях пронизана и великая песня „День Победы“. Ее слова мы чувствуем сердцем. С праздником, дорогие земляки! С 79-й годовщиной Великой Победы!» — написал Махонин. Праздничные торжества по случаю Дня Победы пройдут 9 мая во всех округах Пермского края. URA.RU ведет онлайн-трнасляцию праздника.