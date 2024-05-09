Россия выступила с жестким предупреждением к Японии

Посол Ноздрев: Россия следит за маневрами Японии у российских границ
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Россия может принять контрмеры для блокировки военных угроз со стороны Японии, заявил посол РФ в Японии Фото:

Россия внимательно следит за японско-американскими маневрами у своих границ. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев. По его словам, страна готова принять контрмеры для блокировки военных угроз со стороны Японии.

«С повышенным вниманием следим за интенсификацией японо-американских маневров, в том числе с подключением внешних игроков, у наших дальневосточных границ», — отметил Ноздрев РИА Новости в интервью. По его словам, Японию часто предупреждают о принятии Россией контршагов в целях блокирования военных угроз для страны.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении создания оборонного союза с США. По его словам, страна должна «фундаментально укрепить свой оборонный потенциал».

В Кремле считают, что оборонный союз Японии и США де-факто уже существует. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, именно это мешает Москве и Токио подписать мирный договор.

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Россия внимательно следит за японско-американскими маневрами у своих границ. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев. По его словам, страна готова принять контрмеры для блокировки военных угроз со стороны Японии. «С повышенным вниманием следим за интенсификацией японо-американских маневров, в том числе с подключением внешних игроков, у наших дальневосточных границ», — отметил Ноздрев РИА Новости в интервью. По его словам, Японию часто предупреждают о принятии Россией контршагов в целях блокирования военных угроз для страны. Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении создания оборонного союза с США. По его словам, страна должна «фундаментально укрепить свой оборонный потенциал». В Кремле считают, что оборонный союз Японии и США де-факто уже существует. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, именно это мешает Москве и Токио подписать мирный договор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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