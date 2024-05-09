Россия выступила с жестким предупреждением к Японии

Россия внимательно следит за японско-американскими маневрами у своих границ. Об этом сообщил посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев. По его словам, страна готова принять контрмеры для блокировки военных угроз со стороны Японии.
«С повышенным вниманием следим за интенсификацией японо-американских маневров, в том числе с подключением внешних игроков, у наших дальневосточных границ», — отметил Ноздрев РИА Новости в интервью. По его словам, Японию часто предупреждают о принятии Россией контршагов в целях блокирования военных угроз для страны.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о намерении создания оборонного союза с США. По его словам, страна должна «фундаментально укрепить свой оборонный потенциал».
В Кремле считают, что оборонный союз Японии и США де-факто уже существует. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, именно это мешает Москве и Токио подписать мирный договор.
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