08 мая 2024

В День Победы в Тюмени пройдет град

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Остановка. Тюмень, остановка, ливень, дождь
Во второй половине дня сильный ветер принесет в Тюменскую область ливень и град Фото:

В Тюмени в день Великой Победы ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает telegram-канал инфоцентра регионального правительства.

«Крупный град, ливень, сильный ветер порывами 25 м/с и более, грозы ожидаются в Тюменской области. Погода ухудшится во второй половине дня 9 мая», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что опасные погодные явления сохранятся и ночью 10 мая. URA.RU ведет онлайн-трансляцию главных праздничных событий Тюменской области.

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В Тюмени в день Великой Победы ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает telegram-канал инфоцентра регионального правительства. «Крупный град, ливень, сильный ветер порывами 25 м/с и более, грозы ожидаются в Тюменской области. Погода ухудшится во второй половине дня 9 мая», — говорится в сообщении. Сообщается также, что опасные погодные явления сохранятся и ночью 10 мая. URA.RU ведет онлайн-трансляцию главных праздничных событий Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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