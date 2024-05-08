В День Победы в Тюмени пройдет град

Во второй половине дня сильный ветер принесет в Тюменскую область ливень и град
В Тюмени в день Великой Победы ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает telegram-канал инфоцентра регионального правительства.
«Крупный град, ливень, сильный ветер порывами 25 м/с и более, грозы ожидаются в Тюменской области. Погода ухудшится во второй половине дня 9 мая», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что опасные погодные явления сохранятся и ночью 10 мая. URA.RU ведет онлайн-трансляцию главных праздничных событий Тюменской области.
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