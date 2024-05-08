День Великой Победы: как празднуют девятое мая в Тюмени, онлайн-трансляция

Кульминацией Дня Победы станет концерт на площади 400-летия Тюмени
В Тюмени празднуют день Великой Победы. В течение дня на разных площадках пройдут плац-парад, выставка ретро-автомобилей, концерт и другие мероприятия. В формате онлайн-трансляции URA.RU следит за самыми интересными и важными событиями девятого мая.
09:37 09.05.2024 В течение всего дня в Тюмени будут действовать перекрытия некоторых городских улиц. Все подробности здесь.
09:29 09.05.2024 Глава региона Александр Моор опубликовал в своем telegram-канале видеопоздравление с Днем Победы.
09:27 09.05.2024 Тюменцы с самого утра приносят цветы к Вечному огню.
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