08 мая 2024

День Великой Победы: как празднуют девятое мая в Тюмени, онлайн-трансляция

В день Великой Победы в Тюмени пройдут парады, выставки и большой концерт
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь 400 лет Тюмени. Тюмень , день победы, 9 мая
Кульминацией Дня Победы станет концерт на площади 400-летия Тюмени Фото:

В Тюмени празднуют день Великой Победы. В течение дня на разных площадках пройдут плац-парад, выставка ретро-автомобилей, концерт и другие мероприятия. В формате онлайн-трансляции URA.RU следит за самыми интересными и важными событиями девятого мая.

09:37 09.05.2024 В течение всего дня в Тюмени будут действовать перекрытия некоторых городских улиц. Все подробности здесь.

09:29 09.05.2024 Глава региона Александр Моор опубликовал в своем telegram-канале видеопоздравление с Днем Победы.

09:27 09.05.2024 Тюменцы с самого утра приносят цветы к Вечному огню.

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В Тюмени празднуют день Великой Победы. В течение дня на разных площадках пройдут плац-парад, выставка ретро-автомобилей, концерт и другие мероприятия. В формате онлайн-трансляции URA.RU следит за самыми интересными и важными событиями девятого мая. 09:37 09.05.2024 В течение всего дня в Тюмени будут действовать перекрытия некоторых городских улиц. Все подробности здесь. 09:29 09.05.2024 Глава региона Александр Моор опубликовал в своем telegram-канале видеопоздравление с Днем Победы. 09:27 09.05.2024 Тюменцы с самого утра приносят цветы к Вечному огню.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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