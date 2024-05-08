08 мая 2024

На параде в Екатеринбурге дебютировал статусный военный

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Финальная репетиция парада Победы. Екатеринбург , репетиция парада, глушенков дмитрий
Парад принимает генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков Фото:
новость из сюжета
День Победы в Екатеринбурге — 2024

Парад Победы в Екатеринбурге принимает временно исполняющий обязанности войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. В этом статусе главное патриотическое мероприятие региона он ведет впервые, отметил корреспондент URA.RU с места событий.

Командует парадом, который посвящен 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, генерал-майор Александр Линьков. Мэр Екатеринбурга уже поздравил горожан с праздником. Отдельную и особую благодарность Алексей Орлов выразил фронтовикам и труженикам тыла. « 9 Мая является символом общей памяти и гордости нации», — сказал глава. URA.RU следит в онлайн-трансляции за всеми самыми интересными и значимыми событиями Дня Победы.

В шествии принимают участие около двух тысяч военнослужащих
В шествии принимают участие около двух тысяч военнослужащих
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Парад Победы в Екатеринбурге принимает временно исполняющий обязанности войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. В этом статусе главное патриотическое мероприятие региона он ведет впервые, отметил корреспондент URA.RU с места событий. Командует парадом, который посвящен 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, генерал-майор Александр Линьков. Мэр Екатеринбурга уже поздравил горожан с праздником. Отдельную и особую благодарность Алексей Орлов выразил фронтовикам и труженикам тыла. « 9 Мая является символом общей памяти и гордости нации», — сказал глава. URA.RU следит в онлайн-трансляции за всеми самыми интересными и значимыми событиями Дня Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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