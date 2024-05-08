На параде в Екатеринбурге дебютировал статусный военный

Парад Победы в Екатеринбурге принимает временно исполняющий обязанности войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. В этом статусе главное патриотическое мероприятие региона он ведет впервые, отметил корреспондент URA.RU с места событий.
Командует парадом, который посвящен 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, генерал-майор Александр Линьков. Мэр Екатеринбурга уже поздравил горожан с праздником. Отдельную и особую благодарность Алексей Орлов выразил фронтовикам и труженикам тыла. « 9 Мая является символом общей памяти и гордости нации», — сказал глава. URA.RU следит в онлайн-трансляции за всеми самыми интересными и значимыми событиями Дня Победы.
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