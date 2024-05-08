Курсанты ТВВИКУ строем прошли к мемориалу на площади Памяти
новость из сюжетаВ Тюменской области отмечают День Победы
На площади Памяти в Тюмени прошел плац-парад курсантов ТВВИКУ. Его сопровождал живой духовой оркестр, передает с места корреспондент «URA.RU».
«Курсанты прошли парадом под звуки оркестра. А в завершение прозвучал гимн Российской Федерации и оружейный залп», — сообщает корреспондент агентства.
После парада горожане приняли участие в фотографировании с курсантами. Также они могут познакомиться с военной техникой, которая есть в распоряжении ТВВИКУ. URA.RU ведет онлайн-трансляцию главных событий дня Великой Победы в Тюмени.
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