08 мая 2024

В Тюмени День Победы начался с оружейного залпа. Видео

В Тюмени в День Победы прошел плац-парад и оружейный салют
© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов к мемориалам в честь дня Победы. Тюмень
Курсанты ТВВИКУ строем прошли к мемориалу на площади Памяти Фото:
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В Тюменской области отмечают День Победы

На площади Памяти в Тюмени прошел плац-парад курсантов ТВВИКУ. Его сопровождал живой духовой оркестр, передает с места корреспондент «URA.RU».

«Курсанты прошли парадом под звуки оркестра. А в завершение прозвучал гимн Российской Федерации и оружейный залп», — сообщает корреспондент агентства.

После парада горожане приняли участие в фотографировании с курсантами. Также они могут познакомиться с военной техникой, которая есть в распоряжении ТВВИКУ. URA.RU ведет онлайн-трансляцию главных событий дня Великой Победы в Тюмени.

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На площади Памяти в Тюмени прошел плац-парад курсантов ТВВИКУ. Его сопровождал живой духовой оркестр, передает с места корреспондент «URA.RU». «Курсанты прошли парадом под звуки оркестра. А в завершение прозвучал гимн Российской Федерации и оружейный залп», — сообщает корреспондент агентства. После парада горожане приняли участие в фотографировании с курсантами. Также они могут познакомиться с военной техникой, которая есть в распоряжении ТВВИКУ. URA.RU ведет онлайн-трансляцию главных событий дня Великой Победы в Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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