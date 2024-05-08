В Нижнем Тагиле прошел парад Победы. Фото, видео

09 мая 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

По главной улице города проехалась техника Фото: Артем Нилов © URA.RU новость из сюжета День Победы в Екатеринбурге — 2024 В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прошел торжественный парад, посвященный 79-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По проспекту Ленина прошли пешие колоны и военная техника, передает корреспондент URA.RU. Началось все в 10 часов. В шествии участвовали составы Нижнетагильского гарнизона полиции и кадетов. Колону техники возглавил легендарный танк Т-34. Были и модернизированные танки Т-90М и бронетранспортеры. Мэр города Владислав Пинаев поздравил ветеранов: «В наши дома пришел священный праздник. Чем дальше уходят от нас военные годы, тем острее чувство долга перед поколением, которое во имя победы сделало все возможное и невозможное. Вечная память всем, кто защищал нашу Родину. Более 70 тысяч тагильчан воевали на передовой. Город делал все для победы: выпуск 25 тысяч танков Т-34, миллионов тонн чугуна, стали и снарядов. Таким был вклад тагильских машиностроителей, горняков, химиков и коллективов других предприятий. <…> Сегодня мы гордимся героями, которые защищают наши границы. Победа будет за нами, слава России, слава трудовому Тагилу». Торжественный парад прошел и в Екатеринбурге. В этом году его принимал временно исполняющий обязанности войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. В этом статусе главное патриотическое мероприятие региона он вел впервые. За другими событиями Дня Победы в столице Урала URA.RU следит в онлайн-трансляции. БТР на параде в Нижнем Тагиле Фото: Артем Нилов © URA.RU Фото: Артем Нилов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прошел торжественный парад, посвященный 79-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По проспекту Ленина прошли пешие колоны и военная техника, передает корреспондент URA.RU. Началось все в 10 часов. В шествии участвовали составы Нижнетагильского гарнизона полиции и кадетов. Колону техники возглавил легендарный танк Т-34. Были и модернизированные танки Т-90М и бронетранспортеры. Мэр города Владислав Пинаев поздравил ветеранов: «В наши дома пришел священный праздник. Чем дальше уходят от нас военные годы, тем острее чувство долга перед поколением, которое во имя победы сделало все возможное и невозможное. Вечная память всем, кто защищал нашу Родину. Более 70 тысяч тагильчан воевали на передовой. Город делал все для победы: выпуск 25 тысяч танков Т-34, миллионов тонн чугуна, стали и снарядов. Таким был вклад тагильских машиностроителей, горняков, химиков и коллективов других предприятий. <…> Сегодня мы гордимся героями, которые защищают наши границы. Победа будет за нами, слава России, слава трудовому Тагилу». Торжественный парад прошел и в Екатеринбурге. В этом году его принимал временно исполняющий обязанности войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. В этом статусе главное патриотическое мероприятие региона он вел впервые. За другими событиями Дня Победы в столице Урала URA.RU следит в онлайн-трансляции.