08 мая 2024

В Нижнем Тагиле прошел парад Победы. Фото, видео

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По главной улице города проехалась техника
По главной улице города проехалась техника Фото:
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День Победы в Екатеринбурге — 2024

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прошел торжественный парад, посвященный 79-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По проспекту Ленина прошли пешие колоны и военная техника, передает корреспондент URA.RU.

Началось все в 10 часов. В шествии участвовали составы Нижнетагильского гарнизона полиции и кадетов. Колону техники возглавил легендарный танк Т-34. Были и модернизированные танки Т-90М и бронетранспортеры.

Мэр города Владислав Пинаев поздравил ветеранов: «В наши дома пришел священный праздник. Чем дальше уходят от нас военные годы, тем острее чувство долга перед поколением, которое во имя победы сделало все возможное и невозможное. Вечная память всем, кто защищал нашу Родину. Более 70 тысяч тагильчан воевали на передовой. Город делал все для победы: выпуск 25 тысяч танков Т-34, миллионов тонн чугуна, стали и снарядов. Таким был вклад тагильских машиностроителей, горняков, химиков и коллективов других предприятий. <…> Сегодня мы гордимся героями, которые защищают наши границы. Победа будет за нами, слава России, слава трудовому Тагилу».

Торжественный парад прошел и в Екатеринбурге. В этом году его принимал временно исполняющий обязанности войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. В этом статусе главное патриотическое мероприятие региона он вел впервые. За другими событиями Дня Победы в столице Урала URA.RU следит в онлайн-трансляции.

БТР на параде в Нижнем Тагиле
БТР на параде в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прошел торжественный парад, посвященный 79-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По проспекту Ленина прошли пешие колоны и военная техника, передает корреспондент URA.RU. Началось все в 10 часов. В шествии участвовали составы Нижнетагильского гарнизона полиции и кадетов. Колону техники возглавил легендарный танк Т-34. Были и модернизированные танки Т-90М и бронетранспортеры. Мэр города Владислав Пинаев поздравил ветеранов: «В наши дома пришел священный праздник. Чем дальше уходят от нас военные годы, тем острее чувство долга перед поколением, которое во имя победы сделало все возможное и невозможное. Вечная память всем, кто защищал нашу Родину. Более 70 тысяч тагильчан воевали на передовой. Город делал все для победы: выпуск 25 тысяч танков Т-34, миллионов тонн чугуна, стали и снарядов. Таким был вклад тагильских машиностроителей, горняков, химиков и коллективов других предприятий. <…> Сегодня мы гордимся героями, которые защищают наши границы. Победа будет за нами, слава России, слава трудовому Тагилу». Торжественный парад прошел и в Екатеринбурге. В этом году его принимал временно исполняющий обязанности войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. В этом статусе главное патриотическое мероприятие региона он вел впервые. За другими событиями Дня Победы в столице Урала URA.RU следит в онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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