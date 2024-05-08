Полпред Якушев рассказал, каким будет 9 Мая в Екатеринбурге в 2025 году

Празднование 80-летней годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в 2025 году в Екатеринбурге пройдет с большим количеством мероприятий. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.
«Уже создан организационный комитет по проведению праздника. Нужно отметить, что 9 Мая всегда насыщен огромным количеством мероприятий. Когда мы говорим про юбилеи, то календарь еще более насыщен, а подготовка будет усиленной. Этот праздник для нас особенный, поэтому я бы не стал сильно разводить его на празднование на 79-летие и 80-летие. Это великий день для нашего народа, они всегда будут с большим количеством мероприятий и с парадами», — сказал Якушев, отвечая на вопросы журналистов ОТВ.
Полпред заявил, что в этом году парад в столице Урала прошел на высоком уровне. «Центральный военный округ в очередной раз показал, что умеет проводить парады просто шикарно», — отметил он.
У Якушева в ВОВ участвовали оба деда. Один из них не вернулся, пропал без вести. Второй служил в пехоте, прожил до 80 лет. Каждый год полпред с семьей пересматривает фотографии из семейного архива и военные фильмы.
«Хочу обратиться ко всем жителям УрФО, всех поздравить с 9 Мая. Это праздник великой победы, мы доказали, что имеем право на суверенитет и собственную позицию. Сегодня нас в очередной раз проверяют на прочность, но мы выстоим. Правда за нами. Всех с праздником, здоровья, счастья и благополучия», — поздравил уральцев он.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Свердловской области, идут с самого утра. В Екатеринбурге уже прошел парад Победы, в котором участвовали около двух тысяч военнослужащих и 45 единиц техники. За ходом событий URA.RU следит в онлайн-трансляции.
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