Политэлиты Сургута почтили память павших бойцов Великой Отечественной войны. Фото, видео

09 мая 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

В Сургуте у Мемориала славы Фото: Евгений Неупокоев @ URA.RU новость из сюжета Югра отмечает День Победы — 2024 В День Победы исполняющая обязанности главы Сургута Людмила Батракова, председатель городской думы Максим Слепов, депутат думы ХМАО Ринат Айсин и ветераны СВО возложили цветы к подножию Мемориала славы. Также в церемонии памяти приняли участие силовики, духовные лидеры, нефтяники и газовики, передает корреспондент URA.RU. «Девятое мая, наверное, — это самый важный и самый трогательный день для всех жителей нашей страны и, наверное, для всего мира. Благодаря победе воинов и тружеников тыла мы уверенно шли в свое будущее. В этот день хочется низко поклониться им и сказать спасибо. Не только сегодня, каждый день говорить спасибо. Благодаря их подвигу родились наши родители, родились мы, и мы смогли построить дом, посадить дерево, родить и воспитать наших детей», — обратилась к жителям Батракова. Военный комиссар Сургута Андрей Калядин вручил награды родственникам бойцов СВО, павших в бою. В небе над городом пролетела пилотажная группа «Барсы» с портретами «Бессмертного полка» на флюзеляжах самолетов. На улицах Сургута стартовал автопробег ретроавтомобилей. К нему присоединились жители города на личных авто со знаменем Победы. Ранее URA.RU писало о церемонии возложения цветов к Мемориалу славы в Ханты-Мансийске. Мы ведем онлайн-трансляцию празднования Дня Победы из трех городов Югры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В День Победы исполняющая обязанности главы Сургута Людмила Батракова, председатель городской думы Максим Слепов, депутат думы ХМАО Ринат Айсин и ветераны СВО возложили цветы к подножию Мемориала славы. Также в церемонии памяти приняли участие силовики, духовные лидеры, нефтяники и газовики, передает корреспондент URA.RU. «Девятое мая, наверное, — это самый важный и самый трогательный день для всех жителей нашей страны и, наверное, для всего мира. Благодаря победе воинов и тружеников тыла мы уверенно шли в свое будущее. В этот день хочется низко поклониться им и сказать спасибо. Не только сегодня, каждый день говорить спасибо. Благодаря их подвигу родились наши родители, родились мы, и мы смогли построить дом, посадить дерево, родить и воспитать наших детей», — обратилась к жителям Батракова. Военный комиссар Сургута Андрей Калядин вручил награды родственникам бойцов СВО, павших в бою. В небе над городом пролетела пилотажная группа «Барсы» с портретами «Бессмертного полка» на флюзеляжах самолетов. На улицах Сургута стартовал автопробег ретроавтомобилей. К нему присоединились жители города на личных авто со знаменем Победы. Ранее URA.RU писало о церемонии возложения цветов к Мемориалу славы в Ханты-Мансийске. Мы ведем онлайн-трансляцию празднования Дня Победы из трех городов Югры.