Лукашенко пришел на парад Победы со своим шпицом Умкой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Президент Белоруссии взял на парад Победы свою собаку Умку Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на парад Победы со своей собакой. Шпиц Умка был замечен на трибуне на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости.

«На трибуне на Красной площади <…> заметили шпица Умку — собаку Лукашенко», — передает РИА Новости. Там же отметили, что шпица на поводке не держат, так как он уже не первый раз посещает парад.

Сегодня, 9 мая, в России празднуют День Победы. В честь праздника во многих городах страны проходит парад Победы.

Все федеральные каналы страны ведут прямой эфир с шествия. URA.RU также ведет текстовую трансляцию на сайте и видео-трансляции на платформе Rutube, в соцсетях Вконтакте и Одноклассники.

Шпиц Лукашенко присутствует на параде в Москве
Шпиц Лукашенко присутствует на параде в Москве

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на парад Победы со своей собакой. Шпиц Умка был замечен на трибуне на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости. «На трибуне на Красной площади <…> заметили шпица Умку — собаку Лукашенко», — передает РИА Новости. Там же отметили, что шпица на поводке не держат, так как он уже не первый раз посещает парад. Сегодня, 9 мая, в России празднуют День Победы. В честь праздника во многих городах страны проходит парад Победы. Все федеральные каналы страны ведут прямой эфир с шествия. URA.RU также ведет текстовую трансляцию на сайте и видео-трансляции на платформе Rutube, в соцсетях Вконтакте и Одноклассники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...