Общество Лукашенко пришел на парад Победы со своим шпицом Умкой. Фото 09 мая 2024 в 12:14 Размер текста - 17 + Президент Белоруссии взял на парад Победы свою собаку Умку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на парад Победы со своей собакой. Шпиц Умка был замечен на трибуне на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости. «На трибуне на Красной площади <…> заметили шпица Умку — собаку Лукашенко», — передает РИА Новости. Там же отметили, что шпица на поводке не держат, так как он уже не первый раз посещает парад. Сегодня, 9 мая, в России празднуют День Победы. В честь праздника во многих городах страны проходит парад Победы. Все федеральные каналы страны ведут прямой эфир с шествия. URA.RU также ведет текстовую трансляцию на сайте и видео-трансляции на платформе Rutube , в соцсетях Вконтакте и Одноклассники . Шпиц Лукашенко присутствует на параде в Москве telegram-канал «РИА Новости», t.me Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на парад Победы со своей собакой. Шпиц Умка был замечен на трибуне на Красной площади. Об этом сообщает РИА Новости. «На трибуне на Красной площади <…> заметили шпица Умку — собаку Лукашенко», — передает РИА Новости. Там же отметили, что шпица на поводке не держат, так как он уже не первый раз посещает парад. Сегодня, 9 мая, в России празднуют День Победы. В честь праздника во многих городах страны проходит парад Победы. Все федеральные каналы страны ведут прямой эфир с шествия. URA.RU также ведет текстовую трансляцию на сайте и видео-трансляции на платформе Rutube, в соцсетях Вконтакте и Одноклассники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям