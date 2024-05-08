Все автомобили на выставке близки к годам победы в Великой Отечественной войне
новость из сюжетаВ Тюменской области отмечают День Победы
В Тюмени рядом с гостиницей «Восток» открылась выставка ретро-автомобилей. Она приурочена к дню Великой Победы и будет работать в течение всего девятого мая, передает с места корреспондент URA.RU.
«Выставка проходит каждый год с 2019 года. Здесь собраны разные автомобили — „Победы“, более старые изделия автопрома. Это самые близкие к году победы модели, которые удалось найти», — передает корреспондент агентства.
В настоящий момент в клубе числятся 19 автомобилей, все они расположились на выставке. URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных и интересных событий дня Великой Победы в Тюмени.
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