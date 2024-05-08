08 мая 2024

В Тюмени отметили день Великой Победы выставкой в стиле «ретро». Видео

Около гостиницы «Восток» в Тюмени открылась выставка ретро-автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День города - 300-летие Екатеринбурга: выставка ретроавтомобилей. Екатеринбург , старые авто, ретро мотоцикл
Все автомобили на выставке близки к годам победы в Великой Отечественной войне Фото:
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В Тюменской области отмечают День Победы

В Тюмени рядом с гостиницей «Восток» открылась выставка ретро-автомобилей. Она приурочена к дню Великой Победы и будет работать в течение всего девятого мая, передает с места корреспондент URA.RU.

«Выставка проходит каждый год с 2019 года. Здесь собраны разные автомобили — „Победы“, более старые изделия автопрома. Это самые близкие к году победы модели, которые удалось найти», — передает корреспондент агентства.

В настоящий момент в клубе числятся 19 автомобилей, все они расположились на выставке. URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных и интересных событий дня Великой Победы в Тюмени.

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В Тюмени рядом с гостиницей «Восток» открылась выставка ретро-автомобилей. Она приурочена к дню Великой Победы и будет работать в течение всего девятого мая, передает с места корреспондент URA.RU. «Выставка проходит каждый год с 2019 года. Здесь собраны разные автомобили — „Победы“, более старые изделия автопрома. Это самые близкие к году победы модели, которые удалось найти», — передает корреспондент агентства. В настоящий момент в клубе числятся 19 автомобилей, все они расположились на выставке. URA.RU ведет онлайн-трансляцию самых важных и интересных событий дня Великой Победы в Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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