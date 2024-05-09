Путин напомнил о помощи союзников России

Президент РФ Владимир Путин напомнил о значимости помощи союзников в борьбе против нацизма во время Второй мировой войны. По его словам, РФ не забудет о традиции союзничества.
«Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников», — заявил Путин на параде Победы. URA.RU трансляцию ведет на Rutube. Путин выразил уважение ко всем, кто сражался против нацизма, и подчеркнул, что Россия сохранит память о традициях союзничества.
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Президент РФ Владимир Путин напомнил о значимости помощи союзников в борьбе против нацизма во время Второй мировой войны. По его словам, РФ не забудет о традиции союзничества. «Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников», — заявил Путин на параде Победы. URA.RU трансляцию ведет на Rutube. Путин выразил уважение ко всем, кто сражался против нацизма, и подчеркнул, что Россия сохранит память о традициях союзничества.