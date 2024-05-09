Путин напомнил о помощи союзников России

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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир, топ
Владимир Путин сообщил, что РФ сохранит традиции союзничества Фото:

Президент РФ Владимир Путин напомнил о значимости помощи союзников в борьбе против нацизма во время Второй мировой войны. По его словам, РФ не забудет о традиции союзничества.

«Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников», — заявил Путин на параде Победы. URA.RU трансляцию ведет на Rutube. Путин выразил уважение ко всем, кто сражался против нацизма, и подчеркнул, что Россия сохранит память о традициях союзничества.

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Президент РФ Владимир Путин напомнил о значимости помощи союзников в борьбе против нацизма во время Второй мировой войны. По его словам, РФ не забудет о традиции союзничества. «Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников», — заявил Путин на параде Победы. URA.RU трансляцию ведет на Rutube. Путин выразил уважение ко всем, кто сражался против нацизма, и подчеркнул, что Россия сохранит память о традициях союзничества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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