Тюменские бойцы, которые выполняют задачи спецоперации, записали видеопоздравление для ветеранов. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр тюменского правительства.
«Бойцы СВО из Тюменской области в стихах поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Военнослужащие записали видео с передовой, в котором пожелали фронтовикам региона крепкого здоровья и долгих лет жизни», — говорится в сообщении.
В приложенном к сообщению видео бойцы в стихах благодарят фронтовиков за то, что отстояли Родину во время Великой Отечественной войны. URA.RU рассказывает о главных событиях девятого мая в Тюменской области в онлайн-трансляции.
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Тюменские бойцы, которые выполняют задачи спецоперации, записали видеопоздравление для ветеранов. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр тюменского правительства. «Бойцы СВО из Тюменской области в стихах поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Военнослужащие записали видео с передовой, в котором пожелали фронтовикам региона крепкого здоровья и долгих лет жизни», — говорится в сообщении. В приложенном к сообщению видео бойцы в стихах благодарят фронтовиков за то, что отстояли Родину во время Великой Отечественной войны. URA.RU рассказывает о главных событиях девятого мая в Тюменской области в онлайн-трансляции.