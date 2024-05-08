08 мая 2024

Тюменские бойцы СВО посвятили ветеранам ВОВ стихи. Видео

Бойцы СВО из Тюмени написали стихи ко Дню Великой Победы
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День Победы. Тюмень
Солдаты присоединились к поздравлениям, которые звучат на улицах Тюмени Фото:
новость из сюжета
В Тюменской области отмечают День Победы

Тюменские бойцы, которые выполняют задачи спецоперации, записали видеопоздравление для ветеранов. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр тюменского правительства.

«Бойцы СВО из Тюменской области в стихах поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Военнослужащие записали видео с передовой, в котором пожелали фронтовикам региона крепкого здоровья и долгих лет жизни», — говорится в сообщении.

В приложенном к сообщению видео бойцы в стихах благодарят фронтовиков за то, что отстояли Родину во время Великой Отечественной войны. URA.RU рассказывает о главных событиях девятого мая в Тюменской области в онлайн-трансляции.

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Тюменские бойцы, которые выполняют задачи спецоперации, записали видеопоздравление для ветеранов. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр тюменского правительства. «Бойцы СВО из Тюменской области в стихах поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Военнослужащие записали видео с передовой, в котором пожелали фронтовикам региона крепкого здоровья и долгих лет жизни», — говорится в сообщении. В приложенном к сообщению видео бойцы в стихах благодарят фронтовиков за то, что отстояли Родину во время Великой Отечественной войны. URA.RU рассказывает о главных событиях девятого мая в Тюменской области в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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