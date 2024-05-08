Полпред Якушев в День Победы вспомнил о предках-фронтовиках

09 мая 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев был на параде Победы в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета День Победы в Екатеринбурге — 2024 Два деда полномочного представитель президента РФ в УрФО Владимира Якушева участвовали в Великой Отечественной войне (ВОВ). Один из них пропал без вести, второй прошел всю войну, отметил Якушев. «Мои деды ушли на фронт. Один, к сожалению, не вернулся, пропал без вести. И мы до сих пор толком и не знаем, как сложилась его судьба. А второй дед служил в пехоте, прошел всю войну, вернулся, прожил до 86 лет», — поделился полпред журналистам ОТВ. Он поздравил жителей УрФО с Днем Победы: «Почти четыре года наш народ ждал эту победу, сражался и трудился ради нее, не жалея сил и не щадя жизни. Эта война разделила сотни миллионов судеб на „до“ и „после“. Стала горьким уроком всему человечеству. Показала, как страшен нацизм, и какой ценой достается победа над ним. Наша страна в этой битве сыграла ключевую роль. <…> Мы свято чтим память о событиях тех лет. Сегодня она дает нам силы противостоять последователям нацизма. На полях [российской] спецоперации [на Украине] наши бойцы сражаются за будущее РФ! Победа будет за нами». Парад Победы в Свердловской области прошел в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Верхней Пышме. За торжественными событиями, которые посвящены 79-ю годовщине победы в ВОВ, агентство следит в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два деда полномочного представитель президента РФ в УрФО Владимира Якушева участвовали в Великой Отечественной войне (ВОВ). Один из них пропал без вести, второй прошел всю войну, отметил Якушев. «Мои деды ушли на фронт. Один, к сожалению, не вернулся, пропал без вести. И мы до сих пор толком и не знаем, как сложилась его судьба. А второй дед служил в пехоте, прошел всю войну, вернулся, прожил до 86 лет», — поделился полпред журналистам ОТВ. Он поздравил жителей УрФО с Днем Победы: «Почти четыре года наш народ ждал эту победу, сражался и трудился ради нее, не жалея сил и не щадя жизни. Эта война разделила сотни миллионов судеб на „до“ и „после“. Стала горьким уроком всему человечеству. Показала, как страшен нацизм, и какой ценой достается победа над ним. Наша страна в этой битве сыграла ключевую роль. <…> Мы свято чтим память о событиях тех лет. Сегодня она дает нам силы противостоять последователям нацизма. На полях [российской] спецоперации [на Украине] наши бойцы сражаются за будущее РФ! Победа будет за нами». Парад Победы в Свердловской области прошел в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Верхней Пышме. За торжественными событиями, которые посвящены 79-ю годовщине победы в ВОВ, агентство следит в онлайн-трансляции.