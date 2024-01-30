Спасенная Куйвашевым усадьба в центре Екатеринбурга получила особый статус

30 января 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Окончательное решение по усадьбе Топоркова примут 5 июня Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Управление госохраны объектов культурного наследия внесло старинную усадьба Топоркова в центре Екатеринбурга, которую пытался снести владелец здания Максим Пузанков — экс-руководитель обанкротившихся турагентство «Клео Тур», «Тур-Бокс» и VISTA, бывший президент Уральской ассоциации туризма, в список объектов, обладающих признаками ОКН. Окончательное решение о том, признают ли дом памятником, примут 5 июня. Об этом волонтеры «Том Сойер Фест», которые реставрировали объект, сообщили в соцсети. «Хорошие новости. Дом Топоркова по ул. Чернышевского, 6, Управление гос. охраны ОКН СО включил в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Что это значит? Это значит, что по закону теперь нельзя сносить здание не только из-за несогласованных работ в зонах охраны соседнего ОКН, но и потому, что теперь этот дом под охраной государства. В течение 90 рабочих дней будет принято решение о включении (или нет) дома в перечень ОКН», — говорится в посте «Том Сойер Феста» на странице в соцсети «ВКонтакте». Сносить дом Топоркова начали в ночь с 23 на 24 января, что возмутило волонтеров, которые восстанавливали здание 2019 году. В мэрии заявляли, что о сносе дома ее никто не уведомлял. Защитники усадьбы написали письмо на имя губернатора Евгения Куйвашева, и именно по его решению, как сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, демонтаж остановили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управление госохраны объектов культурного наследия внесло старинную усадьба Топоркова в центре Екатеринбурга, которую пытался снести владелец здания Максим Пузанков — экс-руководитель обанкротившихся турагентство «Клео Тур», «Тур-Бокс» и VISTA, бывший президент Уральской ассоциации туризма, в список объектов, обладающих признаками ОКН. Окончательное решение о том, признают ли дом памятником, примут 5 июня. Об этом волонтеры «Том Сойер Фест», которые реставрировали объект, сообщили в соцсети. «Хорошие новости. Дом Топоркова по ул. Чернышевского, 6, Управление гос. охраны ОКН СО включил в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Что это значит? Это значит, что по закону теперь нельзя сносить здание не только из-за несогласованных работ в зонах охраны соседнего ОКН, но и потому, что теперь этот дом под охраной государства. В течение 90 рабочих дней будет принято решение о включении (или нет) дома в перечень ОКН», — говорится в посте «Том Сойер Феста» на странице в соцсети «ВКонтакте». Сносить дом Топоркова начали в ночь с 23 на 24 января, что возмутило волонтеров, которые восстанавливали здание 2019 году. В мэрии заявляли, что о сносе дома ее никто не уведомлял. Защитники усадьбы написали письмо на имя губернатора Евгения Куйвашева, и именно по его решению, как сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, демонтаж остановили.