У спасенной Куйвашевым екатеринбургской усадьбы снова заметили рабочих

20 апреля 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

На реконструкцию дома активисты потратили 3 года и пол миллиона рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Возле усадьбы псаломщика Топоркова XIX века, которую при участии губернатора Евгения Куйвашева внесли в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (ОКН), волонтеры заметили рабочих. Об этом URA.RU рассказала глава «Том Сойер Феста» Любовь Дегтева. «Днем были замечены рабочие, которые грузили в „Газель“ части здания, демонтированные еще зимой. Мы вызвали полицию, они быстро приехали и в отдел увезли прораба, того же человека, кто курировал снос в январе. Одна „Газель“ уехала с частью фасада и приехала вторая. Мы газелисту сообщили, что это незаконно, это элементы здания, обладающие признаками объекта культурного наследия», — поделилась Дегтева. По ее словам, водитель «Газели» заявил, что не хочет в этом участвовать и уехал, а во дворе остались трое рабочих. Активистка переживает, что это еще не конец противостояния. Усадьбу на улице Чернышевского, 6 начали сносить в ночь на 24 января. Волонтеры, которые восстанавливали здание с 2019 года, возмутились. В мэрии заявляли, что о сносе дома чиновников никто не предупреждал. Защитники усадьбы написали письмо на имя Куйвашева, после его вмешательства демонтаж остановили. В особый реестр усадьбу Топоркова Госохрана объектов культурного наследия включила в феврале. Здание принадлежит Максиму Пузанкову — экс-руководителю обанкротившихся турагентств «Клео Тур», «Тур-Бокс» и VISTA, бывшему президенту Уральской ассоциации туризма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возле усадьбы псаломщика Топоркова XIX века, которую при участии губернатора Евгения Куйвашева внесли в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (ОКН), волонтеры заметили рабочих. Об этом URA.RU рассказала глава «Том Сойер Феста» Любовь Дегтева. «Днем были замечены рабочие, которые грузили в „Газель“ части здания, демонтированные еще зимой. Мы вызвали полицию, они быстро приехали и в отдел увезли прораба, того же человека, кто курировал снос в январе. Одна „Газель“ уехала с частью фасада и приехала вторая. Мы газелисту сообщили, что это незаконно, это элементы здания, обладающие признаками объекта культурного наследия», — поделилась Дегтева. По ее словам, водитель «Газели» заявил, что не хочет в этом участвовать и уехал, а во дворе остались трое рабочих. Активистка переживает, что это еще не конец противостояния. Усадьбу на улице Чернышевского, 6 начали сносить в ночь на 24 января. Волонтеры, которые восстанавливали здание с 2019 года, возмутились. В мэрии заявляли, что о сносе дома чиновников никто не предупреждал. Защитники усадьбы написали письмо на имя Куйвашева, после его вмешательства демонтаж остановили. В особый реестр усадьбу Топоркова Госохрана объектов культурного наследия включила в феврале. Здание принадлежит Максиму Пузанкову — экс-руководителю обанкротившихся турагентств «Клео Тур», «Тур-Бокс» и VISTA, бывшему президенту Уральской ассоциации туризма.