Парад в Верхней Пышме впервые стал антуражнее екатеринбургского. Фото, видео

09 мая 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

В колонне было больше 20 единиц техники Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета День Победы в Екатеринбурге — 2024 Посмотреть на парад Победы в Верхней Пышме пришли сотни зрителей. В отличие от екатеринбуржцев, которых из-за усиленных мер безопасности не пустили на традиционные смотровые площадки, в пригороде увидеть торжественное мероприятие смогли все, передает корреспондент URA.RU. Традиционно парад Победы проходит в Верхней Пышме на Успенском проспекте. Чтобы попасть туда, зрители должны были пройти через рамки металлодетектора и показать сумки. Посмотреть на военную технику пришли сотни человек — периметр вдоль длинного проспекта был заполнен полностью. В этом году в колонне — больше 20 единиц военной техники. Новшество этого года — гражданская техника. Например, ГАЗ-12 ЗИМ — главный правительственный автомобиль, выпускавшийся с 1949 по 1959 годы. Как ранее сообщало URA.RU, после теракта в «Крокус Сити-Холле» власти усилили меры безопасности, в том числе на параде в Екатеринбурге. В итоге площадки, с которых горожане традиционно смотрели шествие, оказались огорожены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посмотреть на парад Победы в Верхней Пышме пришли сотни зрителей. В отличие от екатеринбуржцев, которых из-за усиленных мер безопасности не пустили на традиционные смотровые площадки, в пригороде увидеть торжественное мероприятие смогли все, передает корреспондент URA.RU. Традиционно парад Победы проходит в Верхней Пышме на Успенском проспекте. Чтобы попасть туда, зрители должны были пройти через рамки металлодетектора и показать сумки. Посмотреть на военную технику пришли сотни человек — периметр вдоль длинного проспекта был заполнен полностью. В этом году в колонне — больше 20 единиц военной техники. Новшество этого года — гражданская техника. Например, ГАЗ-12 ЗИМ — главный правительственный автомобиль, выпускавшийся с 1949 по 1959 годы. Как ранее сообщало URA.RU, после теракта в «Крокус Сити-Холле» власти усилили меры безопасности, в том числе на параде в Екатеринбурге. В итоге площадки, с которых горожане традиционно смотрели шествие, оказались огорожены.