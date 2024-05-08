08 мая 2024

Парад в Верхней Пышме впервые стал антуражнее екатеринбургского. Фото, видео

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В колонне было больше 20 единиц техники
В колонне было больше 20 единиц техники Фото:
новость из сюжета
День Победы в Екатеринбурге — 2024

Посмотреть на парад Победы в Верхней Пышме пришли сотни зрителей. В отличие от екатеринбуржцев, которых из-за усиленных мер безопасности не пустили на традиционные смотровые площадки, в пригороде увидеть торжественное мероприятие смогли все, передает корреспондент URA.RU.

Традиционно парад Победы проходит в Верхней Пышме на Успенском проспекте. Чтобы попасть туда, зрители должны были пройти через рамки металлодетектора и показать сумки. Посмотреть на военную технику пришли сотни человек — периметр вдоль длинного проспекта был заполнен полностью.

В этом году в колонне — больше 20 единиц военной техники. Новшество этого года — гражданская техника. Например, ГАЗ-12 ЗИМ — главный правительственный автомобиль, выпускавшийся с 1949 по 1959 годы.

Как ранее сообщало URA.RU, после теракта в «Крокус Сити-Холле» власти усилили меры безопасности, в том числе на параде в Екатеринбурге. В итоге площадки, с которых горожане традиционно смотрели шествие, оказались огорожены.

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Посмотреть на парад Победы в Верхней Пышме пришли сотни зрителей. В отличие от екатеринбуржцев, которых из-за усиленных мер безопасности не пустили на традиционные смотровые площадки, в пригороде увидеть торжественное мероприятие смогли все, передает корреспондент URA.RU. Традиционно парад Победы проходит в Верхней Пышме на Успенском проспекте. Чтобы попасть туда, зрители должны были пройти через рамки металлодетектора и показать сумки. Посмотреть на военную технику пришли сотни человек — периметр вдоль длинного проспекта был заполнен полностью. В этом году в колонне — больше 20 единиц военной техники. Новшество этого года — гражданская техника. Например, ГАЗ-12 ЗИМ — главный правительственный автомобиль, выпускавшийся с 1949 по 1959 годы. Как ранее сообщало URA.RU, после теракта в «Крокус Сити-Холле» власти усилили меры безопасности, в том числе на параде в Екатеринбурге. В итоге площадки, с которых горожане традиционно смотрели шествие, оказались огорожены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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