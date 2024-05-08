Посмотреть на парад Победы в Верхней Пышме пришли сотни зрителей. В отличие от екатеринбуржцев, которых из-за усиленных мер безопасности не пустили на традиционные смотровые площадки, в пригороде увидеть торжественное мероприятие смогли все, передает корреспондент URA.RU.
Традиционно парад Победы проходит в Верхней Пышме на Успенском проспекте. Чтобы попасть туда, зрители должны были пройти через рамки металлодетектора и показать сумки. Посмотреть на военную технику пришли сотни человек — периметр вдоль длинного проспекта был заполнен полностью.
В этом году в колонне — больше 20 единиц военной техники. Новшество этого года — гражданская техника. Например, ГАЗ-12 ЗИМ — главный правительственный автомобиль, выпускавшийся с 1949 по 1959 годы.
Как ранее сообщало URA.RU, после теракта в «Крокус Сити-Холле» власти усилили меры безопасности, в том числе на параде в Екатеринбурге. В итоге площадки, с которых горожане традиционно смотрели шествие, оказались огорожены.
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