В мире Европа В Словакии собрали 4 млн евро на закупку боеприпасов для Украины 09 мая 2024 в 14:30 Размер текста - 17 + Четырех миллионов евро хватит на 2692 артиллерийских боеприпасов Фото: Lance Cpl. Michael Taggart / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Граждане Словакии собрали четыре миллиона евро для закупки боеприпасов для Украины. Производством снарядов займется чешская компания STV Group. Об этом сообщил один из организаторов сбора Додо Добрик. «Мы консультируемся с министерством обороны Чехии по всем закупкам», — заявил Добрик в беседе с изданием Ceské noviny . Собранных средств достаточно для покупки 2692 артиллерийских снарядов, они будут доставлены на Украину до конца августа 2024 года. Ранее словацкий вице-спикер парламента Любош Блага сообщил, что на Братиславу давят из-за позиции по украинскому конфликту, передает RT. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет отправлять войска на Украину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Граждане Словакии собрали четыре миллиона евро для закупки боеприпасов для Украины. Производством снарядов займется чешская компания STV Group. Об этом сообщил один из организаторов сбора Додо Добрик. «Мы консультируемся с министерством обороны Чехии по всем закупкам», — заявил Добрик в беседе с изданием Ceské noviny. Собранных средств достаточно для покупки 2692 артиллерийских снарядов, они будут доставлены на Украину до конца августа 2024 года. Ранее словацкий вице-спикер парламента Любош Блага сообщил, что на Братиславу давят из-за позиции по украинскому конфликту, передает RT. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет отправлять войска на Украину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям