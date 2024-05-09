В Словакии собрали 4 млн евро на закупку боеприпасов для Украины

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Четырех миллионов евро хватит на 2692 артиллерийских боеприпасов Фото:
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Граждане Словакии собрали четыре миллиона евро для закупки боеприпасов для Украины. Производством снарядов займется чешская компания STV Group. Об этом сообщил один из организаторов сбора Додо Добрик.

«Мы консультируемся с министерством обороны Чехии по всем закупкам», — заявил Добрик в беседе с изданием Ceské noviny. Собранных средств достаточно для покупки 2692 артиллерийских снарядов, они будут доставлены на Украину до конца августа 2024 года.

Ранее словацкий вице-спикер парламента Любош Блага сообщил, что на Братиславу давят из-за позиции по украинскому конфликту, передает RT. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет отправлять войска на Украину.

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Граждане Словакии собрали четыре миллиона евро для закупки боеприпасов для Украины. Производством снарядов займется чешская компания STV Group. Об этом сообщил один из организаторов сбора Додо Добрик. «Мы консультируемся с министерством обороны Чехии по всем закупкам», — заявил Добрик в беседе с изданием Ceské noviny. Собранных средств достаточно для покупки 2692 артиллерийских снарядов, они будут доставлены на Украину до конца августа 2024 года. Ранее словацкий вице-спикер парламента Любош Блага сообщил, что на Братиславу давят из-за позиции по украинскому конфликту, передает RT. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет отправлять войска на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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