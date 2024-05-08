08 мая 2024

Глава Шадринска 9 Мая приехал на день рождение к 100-летней труженице тыла. Фото

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День рождения Курганской области. Курган, мокан антон
Глава Шадринска Антон Мокан 9 Мая лично поздравил труженицу тыла со столетием Фото:
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День Победы 2024 в Курганской области

Глава Шадринска (Курганская область) Антон Мокан и его зам Наталья Бякова приехали 9 мая к труженице тыла Александре Амосовой, чтобы поздравить ее со 100-летним юбилеем. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации.

«Именинницу поздравили глава Шадринска Антон Мокан и его заместитель Наталья Бякова. Александра Михайловна родилась ровно век назад в деревне Крестовское Шадринского района, там же окончила семилетку. И сегодня с трепетом и любовью вспоминала она малую родину. Переехав в город, юная Шура поступила в медицинское училище. В годы войны заменяла тех, кто ушел на фронт, в колхозе», — указано в сообщении. До пенсии она работала в городской поликлинике.

Александра Амосова во времена ВОВ заменяла в колхозе ушедших на фронт
Александра Амосова во времена ВОВ заменяла в колхозе ушедших на фронт
Фото:

Также в этот день первый замгубернатора Андрей Алексеев рассказал в своем telegram-канле, что посетил 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Павла Тепикина. В 1944 году он был призван в Челябинское авиационное училище, где освоил военную специальность стрелка-радиста. Тепикин служил на Северном Сахалине, проводя в воздухе на высокоскоростном бомбардировщике по 14 часов. В 1952-м году он вернулся в Курганскую область. Во время встречи Алексеев предложил Тепикину пройти программу лечения в областном госпитале ветеранов войн.

Ранее 9 мая курганские чиновники и силовики возложили цветы к вечному огню. За актуальными событиями, связанными с Днем Победы в Курганской области, следите в онлайн-трансляции URA.RU.

Первый замгубернатора Андрей Алексеев посетил 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Павла Тепикина
Первый замгубернатора Андрей Алексеев посетил 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Павла Тепикина
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Глава Шадринска (Курганская область) Антон Мокан и его зам Наталья Бякова приехали 9 мая к труженице тыла Александре Амосовой, чтобы поздравить ее со 100-летним юбилеем. Данная информация размещена в telegram-канале городской администрации. «Именинницу поздравили глава Шадринска Антон Мокан и его заместитель Наталья Бякова. Александра Михайловна родилась ровно век назад в деревне Крестовское Шадринского района, там же окончила семилетку. И сегодня с трепетом и любовью вспоминала она малую родину. Переехав в город, юная Шура поступила в медицинское училище. В годы войны заменяла тех, кто ушел на фронт, в колхозе», — указано в сообщении. До пенсии она работала в городской поликлинике. Также в этот день первый замгубернатора Андрей Алексеев рассказал в своем telegram-канле, что посетил 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Павла Тепикина. В 1944 году он был призван в Челябинское авиационное училище, где освоил военную специальность стрелка-радиста. Тепикин служил на Северном Сахалине, проводя в воздухе на высокоскоростном бомбардировщике по 14 часов. В 1952-м году он вернулся в Курганскую область. Во время встречи Алексеев предложил Тепикину пройти программу лечения в областном госпитале ветеранов войн. Ранее 9 мая курганские чиновники и силовики возложили цветы к вечному огню. За актуальными событиями, связанными с Днем Победы в Курганской области, следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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