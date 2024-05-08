Знамя с портретом покойного лидера частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина принес житель Нижневартовска к Вечному огню. Видео снял корреспондент URA.RU в парке Победы возле мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».
«В парке Победы появился мужчина в военной форме. В руках держал огромный флаг с портретом Пригожина. Пробыл у Вечного огня недолго», — отмечает журналист URA.RU.
Корреспондент из окружной столицы сообщает, что флагом ЧВК «Вагнер» отметился и Ханты-Мансийск. Один из участников автопробега на зеленых «Жигулях» на всю громкость включил гимн «музыкантов» в исполнении Вики Цыгановой.
Ранее URA.RU писало об автопробеге ретроавтомобилей в Сургуте. Посмотреть, как жители городов Югры празднуют День Победы, можно в нашей онлайн-трансляции.
Частная военная компания «Вагнер» известна тем, что принимала участие в спецоперации на Украине.
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