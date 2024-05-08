08 мая 2024

Вагнеровцы с портретом Пригожина появились на Дне Победы в городах ХМАО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Знамя группировки заметили в Ханты-Мансийске
Знамя группировки заметили в Ханты-Мансийске Фото:

Знамя с портретом покойного лидера частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина принес житель Нижневартовска к Вечному огню. Видео снял корреспондент URA.RU в парке Победы возле мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

«В парке Победы появился мужчина в военной форме. В руках держал огромный флаг с портретом Пригожина. Пробыл у Вечного огня недолго», — отмечает журналист URA.RU.

Корреспондент из окружной столицы сообщает, что флагом ЧВК «Вагнер» отметился и Ханты-Мансийск. Один из участников автопробега на зеленых «Жигулях» на всю громкость включил гимн «музыкантов» в исполнении Вики Цыгановой.

Ранее URA.RU писало об автопробеге ретроавтомобилей в Сургуте. Посмотреть, как жители городов Югры празднуют День Победы, можно в нашей онлайн-трансляции.

Частная военная компания «Вагнер» известна тем, что принимала участие в спецоперации на Украине.

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Знамя с портретом покойного лидера частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина принес житель Нижневартовска к Вечному огню. Видео снял корреспондент URA.RU в парке Победы возле мемориала «Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». «В парке Победы появился мужчина в военной форме. В руках держал огромный флаг с портретом Пригожина. Пробыл у Вечного огня недолго», — отмечает журналист URA.RU. Корреспондент из окружной столицы сообщает, что флагом ЧВК «Вагнер» отметился и Ханты-Мансийск. Один из участников автопробега на зеленых «Жигулях» на всю громкость включил гимн «музыкантов» в исполнении Вики Цыгановой. Ранее URA.RU писало об автопробеге ретроавтомобилей в Сургуте. Посмотреть, как жители городов Югры празднуют День Победы, можно в нашей онлайн-трансляции. Частная военная компания «Вагнер» известна тем, что принимала участие в спецоперации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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