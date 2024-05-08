08 мая 2024

В ХМАО артисты устроили концерты для ветеранов Великой Отечественной войны. Видео

В ХМАО артисты поздравили участников Великой Отечественной войны с Днем Победы
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Парад в День Победы и шествие "Бессмертный полк". Пермь, ветераны вов, ветеран вов на трибуне
В ХМАО артисты поздравили ветеранов с Днем Победы Фото:

В ХМАО артисты посетили ветеранов Великой Отечественной войны и провели для них выездные концерты. Об этом сообщает пресс-служба официальный telegram-канал мэрии «Ханты-Мансийск Онлайн».

«Фронтовые бригады посетили ветеранов Ханты-Мансийска в День Великой Победы! Сегодня у домов Героев Великой Отечественной войны состоялись традиционные выездные парады», — сообщает мэрия в tg-канале.

В Нижневартовске жителей города с 9 Мая поздравил Центр национальных культур. С утра «Фронтовые бригады» выступали на улицах Профсоюзной и Декабристов.

«Выступления Оксаны Шеиной, Валентины Шабалиной, Сергея Абрамова, Аббаза Абдулхажиева тронули сердце и душу зрителей. Вартовчане открывали настежь окна и подпевали артистам, прохожие останавливались, громко аплодировали и танцевали. Благодарные зрители, не жалели улыбок и аплодисментов!», — сообщает Центр национальных культур на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО и политэлиты возложили цветы к Мемориалу Славы в День Победы в Ханты-Мансийске. В церемонии приняли участие глава города Максим Ряшин, ветераны, юнармейцы, общественники, жены и матери бойцов батальона «Югра».

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В ХМАО артисты посетили ветеранов Великой Отечественной войны и провели для них выездные концерты. Об этом сообщает пресс-служба официальный telegram-канал мэрии «Ханты-Мансийск Онлайн». «Фронтовые бригады посетили ветеранов Ханты-Мансийска в День Великой Победы! Сегодня у домов Героев Великой Отечественной войны состоялись традиционные выездные парады», — сообщает мэрия в tg-канале. В Нижневартовске жителей города с 9 Мая поздравил Центр национальных культур. С утра «Фронтовые бригады» выступали на улицах Профсоюзной и Декабристов. «Выступления Оксаны Шеиной, Валентины Шабалиной, Сергея Абрамова, Аббаза Абдулхажиева тронули сердце и душу зрителей. Вартовчане открывали настежь окна и подпевали артистам, прохожие останавливались, громко аплодировали и танцевали. Благодарные зрители, не жалели улыбок и аплодисментов!», — сообщает Центр национальных культур на своей странице в соцсети «Вконтакте». Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО и политэлиты возложили цветы к Мемориалу Славы в День Победы в Ханты-Мансийске. В церемонии приняли участие глава города Максим Ряшин, ветераны, юнармейцы, общественники, жены и матери бойцов батальона «Югра».
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